Frankfurt - Die Ölpreise setzen ihren Höhenflug fort, berichten die Analysten der Commerzbank.Brent steige am Morgen auf über 61 USD je Barrel, WTI auf knapp 55 USD je Barrel. Die Ölpreise würden von den API-Daten von gestern Abend profitieren, die einen deutlichen Abbau der Lagerbestände von Rohöl und Ölprodukten in den USA gezeigt hätten. Ebenfalls preisunterstützend sei, dass die OPEC-Ölproduktion im Oktober laut einer Reuters-Umfrage um 80 Tsd. Barrel pro Tag gefallen und die Umsetzung der Produktionskürzungen auf 92% gestiegen sei. Hauptverantwortlich hierfür sei der Irak gewesen, der wegen des Kurdenkonflikts und der damit einhergehenden Lieferunterbrechungen einen Produktionsrückgang um 120 Tsd. Barrel pro Tag und eine rekordhohe Umsetzung von 86% vermeldet habe. Dies dürfte aber kaum von Dauer sein. Wie der irakische Ölminister am letzten Wochenende mitgeteilt habe, seien die Exportkapazitäten aus dem Süden des Landes dank der Inbetriebnahme eines neuen Terminals um 900 Tsd. auf 4,6 Mio. Barrel pro Tag gestiegen. Damit könnte theoretisch der Ausfall sämtlicher Öllieferungen im Norden kompensiert werden.

