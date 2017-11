Berlin (ots) - Noch bis 1. Dezember 2017 können sich junge Berufstätige, Berufseinsteiger und Gründer für das Hans Weisser Stipendienprogramm in der Stiftung der Deutschen Wirtschaft bewerben. Das Stipendium bietet eine Auslandsförderung für die individuelle Weiterqualifizierung. Es richtet sich an Persönlichkeiten, die durch einen Auslandsaufenthalt in den USA, in Kanada oder einem anderen englischsprachigen Land neue Perspektiven und Impulse suchen. Gefördert werden beispielsweise Aufenthalte in Qualifizierungsprogrammen wie Gründungsqualifizierungen, Unternehmens- oder Start-up-Exkursionen, Interview-Reisen oder gezielt geplante Forschungs- und Weiterbildungsphasen. Das Höchstalter beträgt 35 Jahre. Alle Infos unter https://www.sdw.org/hans-weisser-stipendium



