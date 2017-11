"Chaostage im Bullshit Castle" beschreibt die Wirtschaftswoche die Lage bei Airbus. Dabei gab es doch grade erst gute Nachrichten mit Bombardier. Doch jetzt: Korruptionsvorwürfe, unregelmäßige Rüstungsprojekte, Triebwerksprobleme. Warum fliegt die Aktie, Vivien Sparenberg von Vontobel? Das könnte teuer werden - sollten sich die Vorwürfe bestätigen - sowohl hinsichtlich der Korruption in Großbritannien und Frankreich sowie wegen der Rüstungsgeschäfte in den USA. Außerdem sagt Vivien Sparenberg von Vontobel zu Antje Erhard tauchten Triebwerksprobleme am neuen A320neo auf, die aber ein Zulieferer zu verantworten habe. Wie kann Airbus dann den Jahresausblick halten? Und warum fliegt die Aktie (noch)?