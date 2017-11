Eine weiter hohe Nachfrage nach Fahrzeugen der Kernmarke und ein fast schon abgearbeiteter Abgasskandal wecken bei Investoren weiteres Begehren. Zudem stützen positive Nachrichten zur Profitabilität der Kernmarke mit Modellen wie Golf und Passat den Aufschwung des Wertpapieres, auch konnte das Management mit Großzulieferern bessere Konditionen aushandeln, das zusätzlich Gelder in die Kassen des Wolfsburger Autobauers spült. Aus technischer Sicht wurde mit dem jüngsten Kursanstieg eine mehrjährige Hürde zwischen 136,65 und 147,40 Euro nun per Wochenschlusskurs überwunden und weiteres Kurspotenzial auf Sicht der kommenden Monate freigesetzt. Aktien von Automobilherstellern gelten im Vergleich zu anderen Papieren aus dem DAX-Index nämlich noch als Nachzügler und besitzen schon allein aus diesem Grund einen gewissen Nachholbedarf, der sich in dynamischen Kurszuwächsen äußert und entsprechend auf der Long-Seite interessant ...

