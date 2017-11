BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 31-Oct-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 31/10/2017 IE00B88D2999 20153 GBP 4521114.875 224.3395462 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 31/10/2017 IE00B7VB3908 443891 GBP 7047640.531 15.87696198 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 31/10/2017 IE00B7SD4R47 383027 EUR 95900655.35 250.3757055 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 31/10/2017 IE00B8JF9153 1181419 EUR 7794466.434 6.5975462 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 30/10/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9549466.127 294.9642047 Daily ETP



Boost ShortDAX 30/10/2017 IE00B8GKPP93 937613 EUR 5670713.053 6.0480316 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 31/10/2017 IE00B7Y34M31 27414 USD 14703560.27 536.3522387 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 31/10/2017 IE00B8K7KM88 5822816 USD 42982088.71 7.381667 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 31/10/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 8864003.268 947.312522 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 31/10/2017 IE00B8VZVH32 6156097 USD 21041131.4 3.4179337 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 31/10/2017 IE00B7ZQC614 223416567 USD 180999837 0.8101451 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 31/10/2017 IE00B7SX5Y86 391553 USD 23949168.68 61.1645644 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 31/10/2017 IE00B8HGT870 663848 USD 15042622.22 22.6597387 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 31/10/2017 IE00B6X4BP29 41475 USD 4653723.295 112.2055044 Daily ETP



Boost Copper 3x 31/10/2017 IE00B8JVMZ80 77513 USD 1922774.386 24.8058311 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 31/10/2017 IE00B8KD3F05 71997 USD 4277309.328 59.4095494 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 31/10/2017 IE00B8VC8061 158390576 USD 38273451.27 0.2416397 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 31/10/2017 IE00B76BRD76 217782 USD 9062620.775 41.6132682 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 31/10/2017 IE00B7XD2195 4579197 USD 15724852.6 3.433976 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 31/10/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1754559.491 104.9691589 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 31/10/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2253918.824 40.1195946 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 31/10/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2453218.032 65.65199326 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 31/10/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 423570.4886 161.2373386 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 31/10/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20588173.84 52.87220903 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 31/10/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2916544.014 221.1848941 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 31/10/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 256100663 4972.828408 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 31/10/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 162616283.4 19977.43039 Daily ETP



Boost Palladium 31/10/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 921844.409 49.6015286 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 31/10/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 1017833.9 136.2379735 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 31/10/2017 IE00B94QL251 4863 USD 712099.0689 146.432052 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 31/10/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 221176.4124 3.9530377 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 31/10/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 374156.1169 71.9530994 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 31/10/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 649307.444 87.8154509 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 31/10/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 488359.6613 81.980806 Daily ETP



Boost Silver 2x 31/10/2017 IE00B94QL921 3015 USD 190598.1165 63.2166224 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 31/10/2017 IE00B94QL699 14638 USD 647529.0199 44.2361675 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 31/10/2017 IE00B873CW36 5157195 EUR 47816380.04 9.2717805 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 31/10/2017 IE00B8NB3063 389199 EUR 38206947.6 98.1681546 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 31/10/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1688424.5 132.1145931 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 31/10/2017 IE00BKS8QM96 281001 EUR 13914408.06 49.5172902 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 31/10/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 975115.4901 133.5774644 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 31/10/2017 IE00BKS8QN04 1268759 EUR 71255472.14 56.1615501 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 31/10/2017 IE00BKT09479 821 GBP 113179.492 137.8556541 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 31/10/2017 IE00BKS8QQ35 150404 GBP 7731291.068 51.40349371 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 31/10/2017 IE00BKT09032 2500 USD 265900.3393 106.3601357 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 31/10/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10428132.51 78.8749235 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 31/10/2017 IE00BLS09N40 431686 EUR 17772391.14 41.1697186 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 31/10/2017 IE00BLS09P63 411820 EUR 6524826.085 15.8438786 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 31/10/2017 IE00BLNMQS92 40941 EUR 4499569.613 109.9037545 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 31/10/2017 IE00BLNMQT00 70136 EUR 2828997.336 40.3358808 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 31/10/2017 IE00BVFZGC04 175808 USD 2975331.642 16.9237557 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 31/10/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1075522.323 97.095091 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 31/10/2017 IE00BVFZGG42 29385 USD 890404.1765 30.3013162 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 31/10/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 543196.2745 63.4575087 Short Daily ETP



Boost Brent 31/10/2017 IE00BVFZGD11 377613 USD 7460899.027 19.7580566 Oil ETC



Boost Gold 31/10/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2879267.781 25.9702329 ETC



Boost Natural Gas 31/10/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 940797.4891 21.5034511 ETC



Boost BTP 10Y 5x 31/10/2017 IE00BYNXNS22 114150 EUR 4964235.778 43.4887059 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 31/10/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 2912778.19 48.8098765 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 31/10/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1518652.276 78.8746378 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 31/10/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 571305.8549 77.2556937 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 31/10/2017 IE00BYNXPM00 16962 EUR 1499311.12 88.3923547 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 31/10/2017 IE00BYTYHS72 194399 USD 7390536.825 38.0173603 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 31/10/2017 IE00BYTYHR65 187057 USD 3704164.405 19.8023298 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 31/10/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 5840575.546 237.982868 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 31/10/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 284887.8274 25.8988934 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 31/10/2017 IE00BYTYHQ58 28941978 USD 6775334.415 0.2341006 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 31/10/2017 IE00BYMB4Q22 153106 EUR 23448414.71 153.1515075 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R19



Copyright RTT News/dpa-AFX