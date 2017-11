PMC YM-Pharma Private Ltd., eine Tochtergesellschaft von PMC Group International, einem eigenständigen Unternehmen von PMC Group Inc., hat die Vermögenswerte von Yegna Manojavam Drugs and Chemicals Ltd (YMDCL) von Hyderabad (Indien) übernommen. YMDCL ist mit seiner cGMP-Herstellungsanlage einer der größten Hersteller von Fluorchinolon-Arzneimitteln Indiens und verfügt über ein abwasserfreies Managementsystem. Mit dem zusätzlichen Schwerpunkt, der sich an den Erfordernissen von Onkologie, Neuropsychiatrie, Antidepressiva, Magen-Darm-, Lungenhochdruck- und Migränearzneimitteln orientiert, möchte PMC YM-Pharma Private Ltd ein wichtiger Marktakteur mit kostengünstigen Generika und Zwischenprodukten für Arzneimittel auf dem weltweiten Markt werden.

"Mit dieser Übernahme beginnt der Aufbau unseres weltweiten pharmazeutischen Geschäfts", sagte Dr. Raj Chakrabarti, Vice President und Chief Strategy Officer von PMC Group International.

Über PMC

Die PMC Group ist ein wachstumsorientierter, diversifizierter weltweiter Hersteller von Chemikalien und Kunststoffen. Die innovativen Lösungen des Unternehmens richten sich an die täglichen Bedürfnisse zahlreiche Endmärkte, darunter der Kunststoff-, Konsumgüter-, Elektronik-, Farben-, Verpackungs-, Körperpflege-, Nahrungsmittel-, Automobil- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen engagiert sich für ein nachhaltiges Wachstumskonzept durch Innovation und soziales Engagement. PMC betreibt eine globale Fertigungs-, Innovations- und Marketingplattform mit Anlagen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über PMC und weltweiten Aktivitäten finden Sie unter www.pmc-group.com.

