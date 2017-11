Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch zur Mittagszeit weiter - im Zuge guter Börsenvorgaben aus Übersee - leicht zu. Die Wall Street stehe auf dem Sprung zu neuen Hochs, und die Börse in Japan brach ebenfalls nach oben aus, kommentiert ein Analyst. Von grösserem Interesse dürfte am frühen Nachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...