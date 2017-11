Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch zur Mittagszeit - im Zuge guter Börsenvorgaben aus Übersee - weiter leicht zu. Die Wall Street stehe auf dem Sprung zu neuen Hochs, und die Börse in Japan brach ebenfalls nach oben aus, kommentiert ein Analyst. Von grösserem Interesse dürfte am frühen Nachmittag der ADP-Arbeitsmarktbericht sein, der als Vorbote für den Job Report der US-Regierung gilt.

Der US-Zinsentscheid am Abend sei derweil eher ein "Non-Event", heisst es am Markt. Es wäre schon eine sehr grosse Überraschung, wenn der für Dezember erwartete Zinsschritt schon am Mittwoch käme. Viel spannender sei derzeit, wer die Nachfolge von Janet Yellen als Fed-Chefin antreten wird. Derzeitiger Favorit des US-Präsidenten Donald Trump ist angeblich Jerome Powell, der seit 2012 im Board of Governors sitzt und eher als Vertreter des bisherigen Kurses gilt. In dieser Woche soll entschieden werden. Die hiesige Berichtssaison pausiert derweil einen Tag und nimmt dann erst wieder am Donnerstag volle Fahrt auf.

Der SMI gewinnt gegen 12 Uhr 0,42% auf 9'281,28 Punkte. Im Oktober legte der SMI - nach dem guten Lauf im September - unter dem Strich noch lediglich knapp 1% zu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt aktuell 0,26% auf 1'508,85 Stellen und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,43% auf 10'649,71. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 21 im Plus, acht im Minus und einer unverändert.

ABB (+1,3% auf 26,41 CHF) stehen klar fester, ...

