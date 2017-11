Erfurt (ots) - In der Nachbarschaft, im Verein oder in der Schule - überall treffen Kinder mit unterschiedlicher Herkunft zusammen und jedes von ihnen hat seine eigene Geschichte. Wie das gemeinsame Leben in Deutschland aussieht, wie es gelingen kann und wo es auch Probleme gibt, zeigt KiKA im Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! - Gemeinsam leben" vom 6. bis 26. November 2017. Vielfältig, informativ und unterhaltsam bildet der KiKA-Themenschwerpunkt das Leben der Kinder in Deutschland ab, unter anderem in folgenden Angeboten:



"Stadt, Land, Bus" aus der Reihe "Der Goldene Tabaluga" (ZDF) vom 6. bis 16. November, jeweils Montag bis Donnerstag um 19:25 Uhr: Den Auftakt macht die achtteilige Doku-Reihe, bei der fünf jugendliche Filmemacher in einem Bus gemeinsam durch Deutschland reisen. Ausgangspunkt ist die geografische Mitte Deutschlands, Niederdorla. Auf dem dreiwöchigen Trip lernen sie interessante Orte kennen, treffen auf Prominente und Alltagshelden und beschäftigen sich dabei mit der Frage, was ist eigentlich "typisch deutsch". Ihre Erfahrungen verarbeiten sie in Kurzfilmen, die auf tivi.de zu sehen sein werden.



"ENTE GUT! - Mädchen allein zu Haus" (MDR/BR/KiKA) am Freitag, 17. November um 19:30 Uhr: Der Film aus der Initiative "Der besondere Kinderfilm" erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen der elfjährigen Pauline und den vietnamesischen Schwestern Linh und Tien. Die Mädchen leben plötzlich allein und ohne Aufsicht von Erwachsenen, weil sich ihre Mutter in Vietnam um die kranke Oma kümmern muss. Die selbsternannte "Spionin" Pauline aus der Nachbarschaft entdeckt das Geheimnis und droht, die beiden zu verraten. Aus der anfänglichen Erpressung entwickelt sich eine innige Freundschaft, die immer wieder auf die Probe gestellt wird.



"Und jetzt sind wir hier!" (SWR) am Samstag, 18. November und Sonntag, 19. November, jeweils 20:10 Uhr und 20:35 Uhr: Die vierteilige Doku-Reihe widmet sich den Themen Ankommen, Integration und Identität und porträtiert den 13-jährigen Anwar und seine Familie, die vor vier Jahren vor dem Krieg aus Syrien geflohen sind, drei Jahre in der Türkei in einem Flüchtlingslager gelebt haben und schließlich in Deutschland angekommen sind. In Berlin müssen sie mehrere Male die Wohnung wechseln und sich immer wieder neu "einleben". Als die Belastung für die Familie zu groß wird, fasst der Vater den Entschluss, Berlin zu verlassen und sie ziehen ins Allgäu zu Verwandten.



"Weltreise Deutschland - Die Doku" (WDR/ARD) vom 20. bis 23. November, Montag bis Donnerstag, jeweils 20:10 Uhr und 20:35 Uhr und "Weltreise Deutschland - Die Show" (KiKA) am Freitag, 24. November um 19:30 Uhr: Für die neue Doku-Reihe "Weltreise Deutschland" gehen vier Reporter auf Entdeckungstour um die Welt - ohne dabei Deutschland zu verlassen. Annika Preil ("Anna und die wilden Tiere", BR), Muschda Sherzada ("Tigerenten Club", SWR), Jana Kruck ("neuneinhalb - Deine Reporter", ARD/WDR) und Akeem van Flodrop (WDR) erkunden die Vielfalt von 32 Ländern: Sie erleben mit Kindern und Jugendlichen, wie sie Traditionen anderer Länder lebendig halten, auch wenn sie hier aufwachsen. "Weltreise Deutschland - Die Show" wird den Höhepunkt der Reihe bilden. In der Live-Show werden die Inhalte der Doku auf spielerische Art erweitert. Prominente Studiogäste müssen in einem Quiz ihr Wissen unter Beweis stellen.



"PUR+: Gemeinsam anders" (ZDF) am Dienstag, 21. November um 19:25 Uhr: Mit über 60 Schülerinnen und Schülern aus Bremen veranstaltet "PUR+"-Moderator Eric ein sehr aufwändiges soziales Experiment. Er will herausfinden, wie viel Verbindendes ganz unterschiedliche Gruppen haben. Reitermädchen, Fußball-Jungs, Gamer, Skater, in Deutschland Geborene und nach Deutschland Geflüchtete - oft bleiben die Schüler in ihren ganz eigenen Gruppen, in denen sie sich wohlfühlen. Vorbehalte gegenüber den anderen können sich dabei entwickeln. Schafft es Eric mit ganz einfachen Mitteln, die Gruppen aufzulösen und ein "Wir-Gefühl" entstehen zu lassen?



"ERDE AN ZUKUNFT: Gemeinsam in die Zukunft" (KiKA) am Donnerstag, 23. November um 19:25 Uhr: Wie wollen wir gemeinsam in Zukunft leben? Um diese Frage zu beantworten, startet "ERDE AN ZUKUNFT" ein einmaliges Projekt: Zwölf Schüler entwickeln mit Hilfe zweier Experten ein Planspiel, mit dem Lösungsvorschläge für ein gelingendes Zusammenleben gefunden werden sollen. "ERDE AN ZUKUNFT"-Moderator Felix begleitet und unterstützt die Zukunftsmacher bei diesem spannenden Prozess.



