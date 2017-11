Atemberaubende Schiffsbilder veröffentlicht. "Adult By Design 18+"-Erlebnis angekündigt.

Neue Partnerschaft soll eine der saubersten Flotten auf den Meeren kreieren.

Virgin Group Gründer, Sir Richard Branson, und Virgin Voyages President und CEO Tom McAlpin waren die Gastgeber eines "Ship Tease"-Events, bei dem wichtige Details darüber bekannt gegeben wurden, was Seefahrer von dem ersten der drei Schiffe, die im Jahr 2020 in See stechen werden, erwarten können. Live von der Fincantieri-Werft in Genua, Italien, feierten sie auch die Kiellegung für das erste Schiff, um den Beginn des Baus zu feiern.

Virgin Voyages Ship Rendering of front of ship. (Photo: Business Wire)

Sir Richard und Tom McAlpin wurden von einem 200 Fuß hohen Kran auf echte Virgin-Art auf die Bühne heruntergelassen. Dort schlossen sich ihnen der Bain Capital Chairman Stephen Pagliuca und Fincantieris Alberto Maestrini an, um zeremonielle Münzen in den Kiel zu schweißen, die dem Schiff Glück und reibungsloses Segeln bringen sollen.

Richard gab seiner Freude über den Beginn des Baus Ausdruck. "Dies ist ein großer Tag für Virgin Voyages, denn eine aufregende neue Ferienoption für Reisende beginnt Form anzunehmen. Das Schiff wird sich von den anderen Schiffen auf den sieben Meeren abheben und ein unwiderstehliches Segelerlebnis bieten. Wir haben uns auch verpflichtet, sicherzustellen, dass unsere Crew die fröhlichste Crew auf See ist und dass sie stolz darauf ist, mit uns zu segeln."

Tom McAlpin erläuterte Details der Virgin Voyages Designphilosophie und Erfahrung. "Das ganze Schiff wird mit Fokus auf die Details gebaut, um die von Super-Jachten inspirierte Handwerkskunst und Materialität zu reflektieren. Um ein intimeres und mehr meerverbundenes Gefühl zu schaffen, werden 86 Prozent aller Kabinen eine Meeresterrasse und 93 Prozent einen Meeresblick bieten. Virgin Voyages baut ein elegantes Schiff und wird ein transformierendes Erlebnis bieten, bei dem unsere Seefahrer einen Platz finden, an dem ein verjüngender Tagesablauf mit aufregendem Nachtleben und allem zwischendrin aufeinandertrifft."

In einem kühnen und einmaligen Schritt für die Branche, lieferte McAlpin dann Details und sagte, dass das Erlebnis des ersten Schiffs "Adult By Design" sein wird d. h. die Seefahrer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Diese Entscheidung beruht auf Feedback von zukünftigen Seefahrern und Reisefachleuten, die ein eleganteres und Premium-Erlebnis suchen, mit ein paar Überraschungen im Virgin-Stil.

Die Welt bekam auch einen ersten Blick auf das elegante Aussehen des Schiffs mit seinem silbergrauen Schiffsrumpf, mit Räucherglas und natürlich speziellem Dekor in Rot. Die Gestaltung beruht auf einem Konzept von Ben Christie und David Azurdia von dem mehrfach preisgekrönten MagPie Studio in London. RWD von Beaulieu England, das führende Unternehmen für Super-Jacht-Design, schuf den ikonischen roten Virgin Trichter des Schiffs.

Die erste Flotte von Virgin Voyages wird die Bezeichnung "Lady Ships" haben, ein Wortspiel mit dem Begriff "your ladyship", um auf das britische Erbe von Virgin hinzuweisen. Der Geist unseres Schiffs wird von einem wunderschönen Seejungfrauendesign am Bug repräsentiert. Die Seejungfrau wird von Galionsfiguren an historischen Schiffen inspiriert und wurde von dem in London ansässigen Künstler Toby Tinsley entworfen, der auch das hübsche feminine Motiv auf Virgin Galactic kreiert hat.

Im Einklang mit dem Versprechen, eine der saubersten Flotten auf dem Meer zu haben, unterschrieb Virgin Voyages einen Vertrag mit Scanship, Anbietern von modernsten Abfallmanagementsystemen. Zusammen werden sie die Entwicklung von potenziell wegweisender Technologie erforschen, die eines Tages die Abgabe an den Ozean durch die Verwandlung von Abfall in Energie bedeutend reduzieren wird.

Die letzte Bekanntgabe von Virgin Voyages ist, dass das Unternehmen jetzt unter virginvoyages.com für Geschäfte offen ist. Zukünftige Seefahrer und Reisepartner können eine rückerstattbare Anzahlung von 500 leisten, um Zugang zu einem exklusiven Vorverkauf zu erhalten, bevor Virgin Voyages mit dem allgemeinen Verkauf beginnt.

Zum Abschluss der Feier stellte McAlpin den mit dem Grammy Award ausgezeichneten Künstler, Boy George, vor, der dann den Abend über als Superstar DJ fungierte.

Wer an einer Kreuzfahrt mit Virgin Voyages interessiert ist, kann sich unter www.virginvoyages.com erkundigen oder mit @virginvoyages über Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn in Verbindung bleiben.

Über Virgin Voyages

Virgin Voyages ist eine globale Reisemarke, die sich der Schaffung der weltweit unwiderstehlichsten Urlaubserlebnisse verschrieben hat. Mit Betrieb in den USA, VK und Europa verfügt Virgin derzeit über drei Schiffe unter Bestellung bei dem Meisterschiffsbauer Fincantieri. Das erste Schiff von Virgin Voyages wir 2020 in PortMiami zu seiner ersten Segelsaison ankommen. Von dort wird das Schiff mit über 2.700 Seefahrern und einer 1.150 Personen starken Crew aus der ganzen Welt in die Karibik aufbrechen. Informieren Sie sich unter virginvoyages.com über die aktuellsten Neuigkeiten.

