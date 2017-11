Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Union, FDP und Grüne haben den Liberalen zufolge die strittigen Themen Migration und Klimapolitik vom offiziellen Programm der Sondierungsgespräche in dieser Woche genommen. "Diese Themen kommen in dieser Woche nicht mehr zur Sprache. Die werden erst einmal detailliert im kleinen Kreis besprochen", sagte FDP-Chef Christian Lindner den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ursprünglich war vorgesehen, dass sich die Unterhändler über die kniffligen Punkte nochmals am Donnerstag beugen.

Bisher konnten sich die vier Parteien auf den beiden Feldern nicht annähern. Knackpunkt in der Energiepolitik ist der von den Grünen angestrebte Ausstieg aus der Kohle-Verstromung. Im Bereich Migration stößt die Forderung von CDU und CSU nach Einhaltung einer Obergrenze auf Widerstand vor allem bei den Grünen. Partei-Unterhändler Oliver Krischer hatte zuvor wegen beider Zankapfel eine Woche der Entscheidung ausgerufen. "In dieser Woche wird sich entscheiden, ob eine Jamaika-Koalition zustande kommen kann oder nicht", hatte Krischer den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt. Nun haben die Verhandler offenbar erkannt, dass eine Einigung bei Zuwanderung und Klimaschutz außer Reichweite liegt und deshalb mit Vertagung reagiert.

November 01, 2017

