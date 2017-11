Der letzte Flieger ist gelandet, ein Teil der Flotte ist schon bei der Lufthansa - nun startet das Insolvenzverfahren für Air Berlin. Besonders für die Steuerzahler könnte das Verfahren teuer werden.

Das Amtsgericht Charlottenburg hat wenige Tage nach dem Ende des Flugbetriebs der Air Berlin die Insolvenzverfahren über die einzelnen Gesellschaften der Pleite-Airline eröffnet. Das Gericht habe Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet, teilte Air Berlin am Mittwoch mit. Die zweitgrößte deutsche Airline hatte am 27. Oktober den Betrieb eingestellt, nachdem Mitte August mangels weiterer Finanzspritzen vom Großaktionär Etihad Airways ...

