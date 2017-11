Berlin (ots) -



Tauchen Sie ein nach Entenhausen. Zur Feier des Jubiläums verwandelt sich ab dem 07. November ein ganzer Laden in die Welt von Donald, Micky & Co.



Der LTB Pop-Up-Store in den Hackeschen Höfen in Berlin (Rosenthaler Straße 40/41, 10178 Berlin) wird das Reise- und Ausflugsziel für alle Fans, die sich die Ausstellung der LTB-"History" ansehen, exklusive Fan-Artikel erstehen oder berühmte LTB-Zeichner aus dem In- und Ausland bei der Arbeit beobachten möchten.



Feste Termine: *07. 11.2017 um 11 Uhr: Offizielle Eröffnung! *17. - 18.11: Zeichenstunden mit Andrea Freccero *23. & 30.11.2017 - Q&A-Runden mit LTB- Chefredakteur Peter Höpfner *14.-16.12.2017 - Zeichenstunden mit Ulrich Schröder



Nur im Pop-Up-Store kann die exklusive Collectors-Edition zum Jubiläum erworben werden - aber Beeilung, dieses Sammelstück ist auf 1.000 Exemplare limitiert - und können bereits vor Erscheinungstermin die Jubiläumspublikationen Coffee Table Book (EUR 199.-) und die Nostalgie-Edition (EUR 69,95.-) bewundert werden. Die Ausgaben sind auf 1.500 bzw. 5.000 Exemplare limitiert. Vorbeikommen und vorbestellen lohnt sich also!



Natürlich wird hier ab dem 07.11. auch der 500. Band (Egmont Ehapa, EUR 6,50.-) verkauft, der sich mit einem ganz besonderen Wendecover in Gold- und Silberfolie für noch mehr Lesegenuss und mit einer bislang unveröffentlichten langen Saga präsentiert.



Für Ihre Berichterstattung finden Sie viele Informationen und Bildmaterial auf www.ltb50.de. Alle Jubiläumspublikationen können auch unter https://www.egmont-shop.de/ oder regulär im Handel erworben werden.



