Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) hat den Karikaturenpreis der deutschen Zeitungen erneut ausgeschrieben. Die mit insgesamt 8.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 29. Januar 2018 bei einer Festveranstaltung in Berlin vergeben. Mit dem zum 18. Mal veranstalteten Wettbewerb sollen die Besten in dieser Darstellungsform ausgezeichnet und die Bedeutung der Karikatur für die Meinungsseiten der Zeitungen hervorgehoben werden.



Bewerben können sich Karikaturistinnen und Karikaturisten, die für deutsche Tages-, Sonntags- und politische Wochenzeitungen arbeiten. Die Preisverleihung findet in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin statt. Neben dem Karikaturenpreis wird ein mit 7.000 Euro dotierter Preis der Landesvertretung für die beste politische Fotografie vergeben. Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 29. November 2017 (18 Uhr).



Die ausgezeichneten Arbeiten sowie knapp 150 weitere Fotos und Karikaturen, in denen Karikaturisten und Bildjournalisten "ihre" Sicht auf die Politik des vergangenen Jahres präsentieren, werden ab 30. Januar 2018 in der Ausstellung "Rückblende" gezeigt. Sie wird von der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Kooperation mit BDZV und Bundespressekonferenz veranstaltet und geht nach der Eröffnung in Berlin auf Tournee nach Bonn, Leipzig, Trier, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Koblenz und Brüssel. Die gemeinsame Ausstellung "Rückblende" findet 2018 zum 34. Mal statt.



Mit dem ersten Preis ausgezeichnete Karikaturisten der vergangenen Jahre waren Martin Erl ("Main-Post", Würzburg 2016), Thomas Plaßmann (Frankfurter Rundschau 2015), Klaus Stuttmann (Der Tagesspiegel, Berlin 2014) und Heiko Sakurai (Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Essen 2013).



Details zur Teilnahme am Wettbewerb: www.rueckblende.rlp.de.



