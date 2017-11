Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Österreich bleiben die Börsen wegen Allerheiligen geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.582,00 +0,36% +15,56% Euro-Stoxx-50 3.702,87 +0,79% +12,53% Stoxx-50 3.246,37 +0,67% +7,83% DAX 13.459,26 +1,74% +17,23% FTSE 7.510,19 +0,23% +5,14% CAC 5.526,71 +0,43% +13,66% Nikkei-225 22.420,08 +1,86% +17,29% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,59% -13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,02 54,38 +1,2% 0,64 -3,6% Brent/ICE 61,53 60,94 +1,0% 0,59 +4,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,72 1.270,56 +0,5% +6,17 +10,9% Silber (Spot) 16,94 16,71 +1,4% +0,23 +6,4% Platin (Spot) 927,95 920,00 +0,9% +7,95 +2,7% Kupfer-Future 3,16 3,10 +1,8% +0,06 +25,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Schwung der europäischen und zum Teil auch asiatischen Aktien scheint am Mittwoch auch den US-Aktienmarkt zu erreichen. Der Aktienterminmarkt lässt auf weitere Rekordstände am Kassamarkt hoffen. Damit scheinen Anleger die am Vortag mit Beginn zweitägigen FED-Sitzung gezeigte Zurückhaltung etwas aufzugeben. Letztlich sei das Überraschungspotenzial der Fed-Kommentare am Abend gering, heißt es. Die Fed werde zwar vorerst stillhalten, die Märkte aber auf eine Dezember-Zinserhöhung einstimmen, heißt es. Für viele Marktteilnehmer stellten die Entscheidung von US-Präsident Trump über die künftige Führung der Fed am Donnerstag und Details zur geplanten Steuerreform die spannenderen Eckpunkte zur künftigen Geldpolitik der USA als die zu Ende gehende Fed-Sitzung. Darüber hinaus könnte auch die laufende Berichtsperiode der Unternehmen weitere Impulse setzen.

Für die Aktie von United States Steel geht es vorbörslich um 10,1 Prozent nach oben. Der Stahlkocher hat den Nettogewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und damit die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Auch der Umsatz lag über den Prognosen aus.

Electronic Arts ermäßigen sich dagegen um 2,1 Prozent. Der Hersteller von Computer- und Videospielen hat mit dem Umsatz für das erste Quartal genau die Schätzungen getroffen. Der Nettoverlust fiel etwas geringer aus als erwartet. Die Umsatzschätzung für das laufende zweite Quartal liegt dagegen unter der Konsensschätzung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

21:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

21:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q

21:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages

- DE/Hellofresh SE, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +135.000 Stellen 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,5 zuvor: 53,1 15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 59,0 zuvor: 60,8 Punkte 15:00 Bauausgaben September PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestände (Woche) 19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,00% bis 1,25% zuvor: 1,00% bis 1,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der DAX ist bereits den vierten Tag in Folge auf Rekordhoch gestiegen. Starke Daten aus den USA und gute Vorlagen aus Asien treiben, dazu lässt sich die Berichtssaison gut an und zahlreiche Hochstufungen stützen. Im übrigen Europa zeigen die Kurse ebenfalls nach oben. Kaufargumente für den DAX liefert vor allem der sich weiter abschwächende Euro. Dazu sei die Katalonienkrise in Spanien in einer durchgreifenden Erholung gemündet. Der Aktienmarkt in Madrid legt um 0,3 Prozent zu und notiert auf dem höchsten Niveau seit dem 10. August. Im Blick steht am Abend die Sitzung der Fed. Chefin Yellen dürfte die Tür für eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr offenhalten, Händler sprechen von geringem Überraschungspotenzial. Hoffnungen auf gute US-Auto-Absatzzahlen beflügeln bereits die deutschen Titel. VW steigen um 3,1 Prozent, Daimler und BMW um bis zu 2,2 Prozent. Infineon springen um 4,1 Prozent, nachdem die UBS die Aktien mit "Kaufen" empfohlen hat. Auch Deutsche Post legen 2,1 Prozent dank einer Kaufempfehlung durch Berenberg zu. Deutsche Telekom verlieren 1,3 Prozent. Grund sind Berichte, nach denen Softbank die Fusionsverhandlungen für ihre Tochter Sprint mit T-Mobile US abgebrochen hat. Auch Adidas notieren gegen den Markt leichter. Hier hatte Under Armour eine Gewinnwarnung abgegeben. Novo Nordisk fallen um 1,2 Prozent. Der Pharmakonzern hat einen vorsichtigen Ausblick auf das US-Geschäft geliefert. Enttäuschende Quartalszahlen drücken Standard Chartered um über 6 Prozent. Während die Umsätze unter den Erwartungen liegen, liegen die Kosten darüber.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.00 Uhr Di, 21.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1638 +0,00% 1,1638 1,1651 +10,7% EUR/JPY 132,74 +0,17% 132,52 132,45 +8,0% EUR/CHF 1,1646 +0,21% 1,1622 1,1621 +8,7% EUR/GBP 0,8754 -0,10% 0,8763 1,1402 +2,7% USD/JPY 114,06 +0,16% 113,88 113,68 -2,4% GBP/USD 1,3297 +0,14% 1,3279 1,3285 +7,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Angeführt wurde die Gewinnerliste von Tokio, wo der Nikkei-225 erneut auf den höchsten Stand seit 21 Jahren stieg. Vor allem das kräftige Plus der Sony-Aktie, die nach Quartalszahlen um 11,4 Prozent nach oben schoss, trieb den Markt. Sony übertraf die Gewinnschätzungen deutlich. Dazu kam noch ein nachgebender Yen. Ebenfalls deutlich nach oben ging es für den Kospi, der bereits das vierte Mal in Folge auf einem Rekordhoch schloss. Hier schoben die Aufschläge der Samsung-Aktie den Markt an, die um 3,7 Prozent zulegte und ebenfalls auf einem Rekordstand aus dem Handel ging. Am Vortag hatte der Technologiekonzern einen Rekordgewinn vermeldet. Dagegen hinkte der Schanghai-Composite etwas hinterher. Hier belasteten leicht enttäuschende chinesische Konjunkturdaten. Für den Leitindex in Neuseeland ging es zu Beginn des neuen Monats nach unten. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach einer beeindruckenden Serie. Die am Mittwoch endende Fed-Sitzung spielte insgesamt keine große Rolle mehr.

CREDIT

Kräftig zusammenlaufen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Nach dem Feiertag in Deutschland entlädt sich die wieder erwachte Risikofreude der Anleger in einem Kaufrausch bei Aktien. Umgekehrt steigt damit auch die Bereitschaft zum Verkauf der CDS. Als fundamentalen Auslöser machen Marktteilnehmer jedoch die Entscheidung der EZB von vergangener Woche aus. Sie habe mit ihrer Politik des sanften Ausstiegs aus dem Anleihekaufprogramm den Startschuss dazu gegeben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Merck KGaA erweitert Kooperation mit Samsung Biologics

Der Darmstädter Pharmakonzern Merck will in Zukunft enger mit Samsung Biologics zusammenarbeiten. Wie die Merck-Tochter Milliporesigma mitteilte, hat sie mit Samsung Biologics eine Absichtserklärung über eine strategische Allianz zur Herstellung von Biopharmazeutika und die Prozessentwicklung für Biologika unterzeichnet.

Biotest-Aktie bricht mit Sorge um Prüfung in den USA ein

Bei den Aktionären machen sich offenbar Sorgen um ein Gelingen der Übernahme des Dreieicher Pharmaunternehmens Biotest durch die chinesische Creat Group breit. Die Aktie bricht nach Berichten über eine verschärfte Prüfung der Transaktion in den USA ein. Im frühen Handel verliert die im SDAX notierte Vorzugsaktie rund 10 Prozent.

Insolvenzverfahren für Air Berlin eröffnet

Das Insolvenzverfahren für Air Berlin läuft. Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg habe die Insolvenzverfahren über das Vermögen der Air Berlin plc, der Air Berlin plc & Co Luftverkehrs KG und der Airberlin Technik GmbH eröffnet und in allen drei Verfahren die Eigenverwaltung angeordnet, teilte das Unternehmen mit.

Novo Nordisk übertrifft Erwartungen und passt Prognose an

Der Pharmakonzern Novo Nordisk A/S hat mit seinem Drittquartalsergebnis die Erwartungen der Analysten übertroffen und seine Jahresprognose den veränderten Wechselkursen der dänischen Krone entsprechend leicht angepasst. Der Nettogewinn für den Zeitraum Juli bis September ging zwar um 30 Millionen auf 9,8 Milliarden dänische Kronen zurück

Standard Chartered kann Vorsteuergewinn mehr als verdoppeln

Die Bank Standard Chartered hat ihren Vorsteuergewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt. Er stieg auf 774 Millionen US-Dollar von 317 Millionen im Vorjahreszeitraum. Dabei profitierte die Bank, die ihren Fokus auf Asien hat, von geringeren Wertberichtigungen. Zudem steigerte die Kernregion China und Asien ihre Einnahmen um 8 Prozent.

Astrazenecas Asthmamedikament Tralokinumab enttäuscht in Studie

