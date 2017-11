Frankfurt - Gold steigt am Morgen auf 1.280 USD je Feinunze und notiert damit wieder über der 100-Tage-Linie, berichten die Analysten der Commerzbank.Einen spezifischen Auslöser habe es nicht gegeben. US-Dollar und US-Anleiherenditen würden kaum verändert handeln. Gold in Euro steige entsprechend auf 1.100 EUR je Feinunze. Möglicherweise handle es sich um Positionsglattstellungen im Vorfeld der FED-Entscheidung heute Abend und der für morgen erwarteten Bekanntgabe von US-Präsident Trump, wer neuer Vorsitzender der FED werde. Als Favorit für die Nachfolge von Janet Yellen gelte Medienberichten zufolge der bisherige FED-Gouverneur Jerome Powell, der für eine Fortsetzung der bisherigen Geldpolitik stehe. Marktteilnehmer, die in Erwartung einer Nominierung des Wirtschaftsprofessors John Taylor auf einen fallenden Goldpreis gesetzt hätten, würden entsprechend ihre Positionen eindecken und damit für einen Preisanstieg sorgen.

