In der Nähe von Worms ist in der Nacht zum Mittwoch ein 31 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle auf der B 9, teilte die Polizei mit.

Der 31-Jährige war aus bisher unerklärlichen Gründen zu Fuß auf der rechten Fahrspur unterwegs, als sich von hinten ein Fahrzeug genähert hatte. Der 19-jährige Autofahrer hatte den Mann wahrscheinlich zu spät wahrgenommen, so die Beamten weiter. Die vier Fahrzeuginsassen des Pkw, im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, erlitten einen Schock und der Beifahrer zusätzlich Schnittverletzungen. Alle Verletzten wurden in einem Krankenhaus betreut.