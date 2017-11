Berlin (ots) -



- Querverweis: Ein Flyer mit der Agenda liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) veranstaltet am



Donnerstag, den 9. November 2017 von 9:00 Uhr bis ca. 13:00 im dbb forum, Friedrichstraße 169/170, 10117 Berlin



seinen 30. Unternehmertag.



Egal wie die Koalitionsbildung ausgeht, das Thema Digitalisierung steht weit oben auf der Agenda aller Parteien und damit der nächsten Regierung. Schließlich durchdringt die Digitalisierung immer stärker alle Lebensbereiche, auch die Arzneimittelversorgung. Der BPI widmet daher den nächsten Unternehmertag dem Thema "Pharma digital". Er bildet den Auftakt für Veranstaltungen, die sich vertieft den strategischen Auswirkungen der Digitalisierung in unterschiedlichen Geschäftsbereichen widmen.



Beim 30. BPI-Unternehmertag sprechen dazu



- Dr. Daniel Sonntag, Dt. Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH - Götz Schartner, 8com GmbH & Co. KG - Dr. med. Martin Zentgraf, Vorsitzender des BPI



Wir laden alle Interessierten zum öffentlichen Teil des Unternehmertages herzlich ein. Das Programm können Sie dem Flyer im Anhang entnehmen.



Anmeldung: Nico Heckmann; Tel.: (0 30) 2 79 09-143; veranstaltungen@bpi.de



OTS: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21085 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21085.rss2



Pressekontakt: Julia Richter (Pressesprecherin), Tel. (030) 27909-131, jrichter@bpi.de