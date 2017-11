BERLIN (Dow Jones)--Bei der nächste Woche beginnenden Weltklimakonferenz in Bonn wird Deutschland die internationale Gemeinschaft nicht mit einem Kohleausstiegsplan überraschen. Wie aus hohen Regierungskreisen verlautet, rechnet die deutsche Delegation nicht damit, dass sich die Jamaika-Parteien bei ihren Sondierungen auf ein rasches Abschalten von Kohlekraftwerken hierzulande einigen können. Der Zeitplan und die widerstreitenden Interessen von Grünen, FDP und CDU/CSU sprächen dagegen. "All das wird nicht erlauben, dass so ein Signal an die Klimakonferenz geht", sagte ein Beamter.

Die Grünen dringen darauf, bis 2020 die 20 dreckigsten deutschen Kohlekraftwerke abzustellen. FDP und CDU/CSU sind dagegen. Ohne das Aus für Kohlekraftwerke wird die Bundesrepublik aber ihr Klimaschutzziel 2020 verfehlen. Eigentlich sollte in dem Jahr der Ausstoß an Kohlendioxid um 40 Prozent unter demjenigen von 1990 liegen.

Die Weltklimakonferenz in Bonn wird zwischen dem 6. Und 17. November über die Ausgestaltung des Pariser Klimaabkommens von 2015 verhandeln. Angemeldet haben sich 28.000 Teilnehmer aus 197 Ländern. Im Kern geht es darum, festzulegen, wie genau der CO2-Ausstoß eines Landes international vergleichbar gemessen werde kann. Die Industrieländer haben sich in Paris verpflichtet, bis Mitte des Jahrhunderts weitgehend aus der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle zu verzichten. Damit soll die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius begrenzt werden. Jüngste Analysen der Vereinten Nationen warnen aber davor, dass die Weltgemeinschaft davon weit entfernt sei und die Anstrengungen für den Klimaschutz deutlich erhöht werden müssten.

Mehr Geld für grünen Strom in Schwellenländern

Gastgeber Deutschland dürfte zwar nicht mit einem Kohleplan glänzen, hält aber für die ärmeren Länder ein kleines Entgegenkommen bereit. Aus dem Haushalt sollen 1,4 Milliarden Euro an frischen Geldern an Schwellenländer für den Ausbau erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne fließen. Mit rund einer halben Milliarde soll der Löwenanteil an Indien gehen.

Dass Deutschland seine Rolle als Klimamusterschüler während des Kongresses nicht mit einem Fahrplan für den Ausstieg aus der Kohle neu beleben wird, zeigen auch die stotternden Jamaika-Sondierungen. Das Streitthema Klimaschutz haben die vier Partei laut FDP-Chef Christian Lindner in dieser Woche vom Verhandlungskalender genommen.

