Wir schauen anlässlich des dreijährigen Track-Records auf den MFS Diversified Income Fund. Der defensive Mischfonds erzielt für Anleger einen stetigen Wertzuwachs und laufende Erträge durch einen Mix wenig korrelierter Assets.

Die globale Wirtschaft wächst stärker als erwartet. Das Wachstum beschleunigt sich in nahezu allen Regionen - von den USA über China, Taiwan und Südkorea. Im Vergleich dazu sind die Löhne nicht so stark gestiegen wie erwartet, was wiederum gute Voraussetzungen für die Gewinn-Entwicklung der Unternehmen sind. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Volatilität fast nicht existent und die Inflation begrenzt. Trotz all dieser positiven Rahmenbedingungen bleibt James T. Swatson, Lead Portfolio Manager und Chief Financial Analyst bei MFS, bei seinem langfristigen Investmentansatz.

