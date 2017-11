Der deutsche Leitindex hat den vierten Rekordstand in Folge geschafft. Geholfen haben gute Börsenvorgaben aus Übersee.

Gute Börsenvorgaben aus Übersee haben dem Dax am Mittwoch den vierten Rekordstand in Folge beschert. Als hilfreich nach der Feiertagspause erwies sich auch der weiter schwächelnde Euro, der Exporte in Länder außerhalb des Währungsraums tendenziell verbilligt.

Um die Mittagszeit stand der Leitindex Dax 1,61 Prozent höher bei 13 442,46 Punkten, womit er erstmals in seiner Geschichte die Marke von 13 400 Punkten knackte. "Kurzfristig ist mit einem Anstieg bis auf mindestens 13 500 Punkte zu rechnen" hatte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader bereits vor dem Handelsstart prophezeit. Er setzt auf eine weiter schwache Europäische Gemeinschaftswährung. ...

