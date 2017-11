Bern - Der Bundesrat belässt den Mindestzinssatz für Renten in der zweiten Säule für 2018 bei 1%. Damit folgt er der Ende September von der Eidg. Kommission für berufliche Vorsorge abgegebenen Empfehlung. Für die künftige Festlegung des BVG-Mindestzinses will der Bundesrat die Entscheidungsgrundlagen bis nächsten Sommer analysieren, teilte das Bundesamt für Sozialversicherungen am Mittwoch mit. Und auch die BVG-Kommission werde Empfehlungen dazu erarbeiten.

