Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ADP: US-Privatwirtschaft schafft im Oktober 235.000 Stellen

Die US-Unternehmen haben im Oktober ihren Personalbestand deutlicher als erwartet aufgestockt. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden 235.000 zusätzliche Stellen. Analysten hatten nur ein Plus von 190.000 Jobs vorausgesagt. Im September waren unter dem Strich 110.000 Arbeitsplätze hinzugekommen und damit 25.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

DIW rechnet für 2H mit Wachstumsverstärkung in Deutschland

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland im zweiten Halbjahr verstärken wird. Laut seiner aktuellen Prognose erwartet das DIW, dass das Bruttoinlandsproduktes (BIP) im dritten Quartal um 0,7 Prozent gestiegen ist und im vierten Quartal um 0,9 Prozent zulegen wird. Im ersten und zweiten Quartal war die Wirtschaft um 0,7 und 0,6 Prozent gewachsen.

DIW dürfte Wachstumsprognosen für 2017/2018 anheben

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat seine Wachstumsprognosen für Deutschland für das dritte und vierte Quartal 2017 deutlich angehoben. Im Ergebnis könnte es auch seine Prognosen für 2017 und 2018 insgesamt erhöhen. "Die Prognosen werden spürbar nach oben gehen", sagte Konjunkturchef Ferdinand Fichtner auf Nachfrage. Derzeit prognostiziert das DIW für die beiden Jahre noch einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 und 2,0 Prozent. Nachdem es aber seine Wachstumsprognosen für drittes und viertes Quartal auf 0,7 (bisher: 0,5) und 0,9 (0,5) Prozent angehoben hat, dürfte das DIW bei seinem Prognose-Update am 13. Dezember höhere Voraussagen veröffentlichen, sagte Fichtner.

EZB teilt bei Dollar-Tender 35 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 35 Millionen an eine Bank zugeteilt. In der Vorwoche hatte eine Bank eine Summe von 40 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,66 (Vorwoche: 1,65) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

Grüne wollen bei Jamaika-Bündnis harte Auflagen für Autoindustrie

Vor der neuen Sondierungsrunde für eine Jamaika-Koalition fordern die Grünen harte Auflagen für die deutsche Automobilindustrie. Parteichef Cem Özdemir verlangte ein Aus für den Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2030 sowie Hardware-Nachrüstungen bei Dieselautos, um für bessere Luft in den Städten zu sorgen. "Das wollen wir hier ansprechen", sagte ein sich bestimmt gebender Özdemir in Berlin.

Regierung erwartet ausgeglichenes Budget trotz Mehrausgaben

Das Bundesfinanzministerium rechnet für dieses Jahr trotz Mehrausgaben zum Beispiel für die Rückzahlung der Brennelementesteuer unter dem Strich wieder mit einem ausgeglichenen Haushalt. "Relativ sicher ist schon jetzt, dass der Bundeshaushalt auch in diesem Jahr wieder ausgeglichen sein wird", sagte Ministeriumssprecherin Nadine Kalwey bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Großbritanniens Industrie-PMI steigt im Oktober unerwartet

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Großbritanniens ist im Oktober deutlicher als erwartet gestiegen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 56,3 (September: 56,0) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 55,9 Punkte prognostiziert. Indexstände von über 50 deuten auf ein Wachstum des Sektors hin. Laut IHS Markit deutet die Umfrage auch auf einen beschleunigten Anstieg von Input-Kosten und Erzeugerpreisen hin.

Grüne und CSU: Rente mit 63 bleibt

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt haben einer Meldung widersprochen, wonach die Jamaika-Parteien die Rente mit 63 teilweise wieder abschaffen wollen. "Die Rente mit 63 wird nicht abgeschafft", sagte Hofreiter dem Sender N24. "Wir dementieren das für alle, die da mit am Tisch saßen", legte er nach.

Schmidt erwartet schwierige Sondierungen zu Agrarthemen und Verbraucherschutz

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) erwartet bei den Themen Landwirtschaft und Verbraucherschutz am Mittwoch "sehr schwierige" Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP. Die CSU habe "ziemlich klare Positionen" und müsse schauen, wie sie das mit den anderen Parteien abgleichen könne, sagte Schmidt im Deutschlandfunk. Die CSU wolle "auch und gerade eine konventionelle Landwirtschaft, die nachhaltig sein muss". Daher müsse im Detail besprochen werden, "was das konkret bedeutet".

Wahlsieger Abe von Japans Parlament als Ministerpräsident wiedergewählt

Nach seinem Wahlsieg ist der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe vom Parlament mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Bei einer im Fernsehen übertragenen Abstimmung entfielen am Mittwoch im Unterhaus 312 von 465 Stimmen auf den 63-jährigen Politiker. Im Oberhaus erhielt Abe 151 von 242 möglichen Stimmen. Abe ist damit auf dem Weg, Japans am längsten regierender Ministerpräsident zu werden.

Hamas übergibt Kontrolle über Gaza-Grenzübergang an Palästinenserbehörde

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat die Kontrolle des Grenzübergangs zwischen dem Gazastreifen und Ägypten an die Palästinenserbehörde übergeben. Ein ranghoher Vertreter der Palästinenserbehörde übernahm am Mittwoch den Grenzübergang Rafah, wie ein AFP-Reporter vor Ort berichtete. An einem anderen Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Israel wurden derweil Hamas-Vorrichtungen abgebaut.

Rebellen: 29 Tote bei Luftangriff im Norden des Jemen

Bei einem Luftangriff im Norden des Jemen sind nach Rebellenangaben 29 Menschen getötet worden. 17 weitere Menschen seien bei dem Angriff auf die Ortschaft Sahar verletzt worden, erklärte der Gesundheitsdienst der Huthi-Rebellen am Mittwoch. Die von den Rebellen betriebene Agentur Saba machte die saudiarabische Luftwaffe für den Angriff verantwortlich und sprach von 21 getöteten Zivilisten.

BRASILIEN

Industrieproduktion Sep +0,2% gg Vormonat - IBGE

Industrieproduktion Sep +2,6% gg Vorjahr - IBGE

DEUTSCHLAND

Brandenburg/Verbraucherpreise Okt -0,1% gg Vm, +1,3% gg Vj

USA

MBA Market Index Woche per 27. Okt -2,6% auf 389,8 (Vorwoche: 400,3)

MBA Purchase Index Woche per 27. Okt -0,8% auf 226,1 (Vorwoche: 228)

MBA Refinance Index Woche per 27. Okt -4,5% auf 1.297,0 (Vorwoche: 1.357,6)

