Hamburg (ots) - Der Pleitefall einer Wohnungsbaugenossenschaft verdeutlicht, dass selbst in scheinbar sicheren Anlagefeldern erhebliche Gefahren für Sparer lauern können. Das zeigen die Vorgänge rund um die Eventus eG aus Stuttgart, die der stern in seiner aktuellen, am Donnerstag erscheinenden Ausgabe beleuchtet. Der Eventus-Vorstandsvorsitzende Marco T. sitzt seit einigen Wochen in Untersuchungshaft in Stuttgart-Stammheim. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts auf Untreue und Betrug.



Kontounterlagen, die dem stern vorliegen, zeigen, in welchem Ausmaß Marco T. Geld aus der Genossenschaft sog. T. kassierte pro Jahr allein als Provisionen, Beratungshonorar oder Vorschuss bis zu 450.000 Euro. Darüber hinaus floss von der Eventus ein nicht geringer sechsstelliger Betrag an eine Firma, die T. selbst gehörte und bei der zuletzt seine Ehefrau die Geschäfte führte. Die heute 28-Jährige sollte als Aufsichtsrätin über Jahre die Geschäfte der Eventus kontrollieren.



Kunden koberte Marco T., das zeigen stern-Recherchen, auch mithilfe von Postbank-Briefbögen. Schon zu einer Zeit, als T. noch Verkaufsleiter der Postbank in Stuttgart war, vertickte er so die ersten Genossenschaftsanteile. Erlaubt, sagte die Postbank dem stern, sei ihm das nicht gewesen. Jahre später, schreibt ein ehemaliger Eventus-Mitarbeiter in einer internen E-Mail, seien ihm in Kundendateien der Genossenschaft immer wieder "Verträge und auch Schriftverkehr der Postbank" aufgefallen. Unter dem Bank-Logo habe T. "Anlagen der Eventus eG angeboten".



Aufgefallen war das Treiben des Eventus-Chefs, als er im Sommer in den Flitterwochen weilte. Ein früherer Postbank-Kollege, den T. als Vorstand in die Genossenschaft geholt hatte, bemerkte damals hohe Überweisungen der Genossenschaft, mit denen private Rechnungen von T. beglichen wurden.



Von den mehr als zehn Millionen Euro, die Anleger in die Eventus investierten, sind nach stern-Informationen nur drei Miniwohnungen in Chemnitz, das Fundament eines Hauses in Stuttgart und 7000 Euro auf Konten übrig.



