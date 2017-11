Zürich/Winterthur (ots) -



Nachhaltigkeit hat sich zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor

entwickelt, Gesellschaft und Unternehmen haben das erkannt und

befinden sich im nachhaltigen Aufbruch: Das ist das Ergebnis des 5.

Swiss Green Economy Symposium, das am 30. Oktober 2017 mit mehr als

900 Teilnehmern und Smart Changemakern im Kongresshaus Liebestrasse

in Winterthur mit einem neuen Besucherrekord stattfand. «Erfolgreich

Grenzen überschreiten» war das diesjährige Motto, dem die Rednerinnen

und Redner folgten und darstellen, wie nachhaltiges Wirtschaften

zugleich auch erfolgreiches und profitables Wirtschaften bedeuten

kann.



Bis 2050 soll die Kreislaufwirtschaft in den Niederlanden, dem

diesjährigen Partnerland des Swiss Green Economy Symposium,

Wirklichkeit sein. Das bedeutet, dass Rohstoffe intelligenter und

ohne umweltschädliche Emissionen genutzt werden. «Dank dieser

Initiative sind die Niederlande zu einer Art «Living Lab» auf dem

Gebiet der Kreislaufwirtschaft geworden, von dessen Erfahrungen der

Rest der Welt profitieren kann», bot die Botschafterin des

Königreichs der Niederlande in der Schweiz und Liechtenstein, Anne

Luwema, in ihrer Begrüssungsrede an. Niederländische

Unternehmensvertreter gaben Einblicke in konkrete Beispiele, wie

Kreislaufwirtschaft in der Bau- oder Lebensmittelbranche

implementiert wurde.



Ein wichtiger Motor für die Implementierung von Nachhaltigkeit

sind die Sustainable Development Goals (SDG) der UNO. Diese 17 Ziele

sollen bis 2030 von allen UNO-Mitgliedsstaaten erreicht werden.

Botschafter Michael Gerber, Sonderbeauftragter des Bundesrats für

globale nachhaltige Entwicklung, unterstrich, dass bereits ein

Viertel der Schweizer Unternehmen mit diesen Zielen arbeiten würden.

Denn sie lohnen sich: 12 Billionen Dollar bis 2030 könnte die

Wirtschaft mit der Umsetzung verdienen, betonte er. Dante Pesce,

Mitglied der Human-Rights-Arbeitsgruppe der UNO und

Nachhaltigkeitsexperte an der Universität von Valparaiso (Chile)

erläuterte den Zusammenhang mit den Menschenrechten, deren

Implementierung in die ganze Wertschöpfungskette die

Businessperfor-mance steigere.



Ein offener Handel, der sich auf Nachhaltigkeit fokussiert, sei

auch ein profitabler Handel, so Christian Ewert, Generaldirektor der

Foreign Trade Association zu den Zuhörenden. Seine Organisation

erhält einen neuen Namen: Sie heisst ab 2018 «amfori» und steht für

einen verantwortungsbewussten Handel. Sie will nichts mehr, als

Ökonomie, Ökologie und soziales Bewusstsein im globalen Handel

verankern.



Bei der Finanzierung von nachhaltigem Wirtschaften sieht

Jean-Daniel Gerber, Präsident von Swiss Sustainable Finance, noch

grossen Handlungsbedarf. «Noch gibt es keine einheitliche Definition,

was ein nachhaltiges Investment überhaupt ist!»



Neben finanziellen Aspekten kommt insbesondere auch der

Technologie eine entscheidende Rolle als Treiber und Katalysator von

Veränderungen zu. So war die Digitalisierung Thema verschiedener

Redner. Prof. Lino Guzzella, Präsident der ETH Zürich, lenkte die

Aufmerksamkeit auf den Bausektor, der sich bislang wenig innovativ

gezeigt hätte. Nun komme dank der Digitalisierung und 3D-Druck

Bewe-gung in diese Branche. Siegfried Gerlach, Siemens-CEO der

Schweiz, erläuterte die vier Hebel seines Konzerns: Energieeffizienz,

dezentrale Energieversorgung, Einsatz von grünem Strom und die

Modernisierung der eigenen Fahrzeugflotte. Bis 2030 will der Konzern

dank modernster Technik C0²-neutral arbeiten.



Die Digitalisierung verändere die Arbeitswelt stark, betonte Hans

C. Werner, Mitglied der Geschäftsleitung Swisscom und mahnte die

Bereitschaft zu einer permanenten Veränderung und dem Überschreiten

der eigenen Grenzen an. Hierfür bedürfe es einer fortgesetzten

Weiterbildung mit einem kurzen Zeithorizont und vor allem auch einer

ausgeprägten Neugierde auf Neues. Auch in der Smart Changemaker

Debatte mit Denise Fessler, CEO InnoPark Schweiz, Simona

Scarpaleg-gia, CEO IKEA Schweiz und Max Schachinger, CEO Schachinger

Logistik Holding, ging es um die persönliche Einstellung, die inneren

Veränderungen, die letztlich zu einer nachhaltigen Umformung der

Organisation führen. «Ich reflektiere mehr als früher über meine

persönliche Verantwortung», beschrieb Denise Fessler ihr verändertes

Bewusstsein.



Kulturwandel, Zusammenarbeit, Wissenstransfer - das waren die

wichtigsten Stichworte von Botschafter Raymund Furrer, der

beleuchtete, was die Schweiz heute schon mit Vorbildcharakter

unternimmt, um Tourismusdestinationen wie z.B. Indonesien

nachhaltiger zu machen. Um eine offene Unternehmenskultur ging es im

Gespräch zwischen Moderatorin Sonja Hasler (SRF) und Peter Gehler,

Kommunikationsverantwortlicher des Pharmaunternehmens Siegfried. Er

betonte, dass dies für ein Unternehmen mit einer weltweiten

Aufstellung eine Pflicht und Selbstverständlichkeit sein müsse, wenn

man in diesen Strukturen arbeiten wolle.



Den Menschen wieder mehr Verantwortung zu übergeben, dafür sprach

sich der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried aus. Er sähe die

Quartiere gerne erstarken, als starke Ebene unterhalb von Kanton und

Stadt. Hubert M.F. Bruls, Bürgermeister von Nijmegen, der Grünen

Hauptstadt Europas 2018, führte einen weiteren Aspekt in die Debatte

ein. Er sprach von den Unmengen an Daten, die grosse Städte

produzierten, und mahnte, dass dennoch stets der Mensch im Zentrum

bleiben müsse. «Wir sind die nachhaltigste Stadt Europas und das

haben wir unserem grünen Kapital zu verdanken - den Einwohnerinnen

und Einwohnern!»



Die Offenheit von Menschen und Institutionen für Ideen von aussen

ist für nachhaltige Innovation ein zentraler Erfolgsfaktor. In diesem

Sinne präsentierte Ian Roberts, Chief Technology Officer Bühler

Management AG, den Bühler Innovation Campus, einen neu geschaffenen

Raum in Uzwil für die Zusammenarbeit aller Funktionen, aller

Altersstufen und aller Wissensträger - intern und extern.



Die Winterthurer Stadträtin Barbara Günthard-Maier brachte das

gemeinsame Verständnis aller Teilnehmer auf den Punkt: «Smart sein

heisst, den Kindern eine intakte Umwelt zu hinterlassen.»



Das 6. Swiss Green Economy Symposium findet am 4. September 2018

in Winterthur statt.



Zum Hintergrund



Das Swiss Green Economy Symposium ist der umfassendste

Wirtschaftsgipfel in der Schweiz zum Thema Nachhaltigkeit.

Grundpfeiler sind die Sustainable Development Goals 2030 der

Vereinten Nationen (UN). Sie beinhalten insgesamt 17 Haupt- und 169

Unterziele, die der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen

Di-mension von Nachhaltigkeit in ausgewogener Weise Rechnung tragen.

Im Sinne des 17. dieser UN-Ziele ("Umsetzungsmittel stärken und die

globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben")

bietet das SGES den Raum und ein förderliches Umfeld für Dialog und

Austausch. Mehr Informationen hierzu im Factsheet SGES:

http://ots.ch/bfYvr



Das Swiss Green Economy Symposium wird organisiert von der

Lifefair GmbH, der Plattform für Nachhaltigkeit. Ein Beirat aus

Vertretern von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft

unterstützt die Organisatoren bei der strategisch-inhaltlichen

Ausrichtung und der Vernetzung. Seine Vertreter repräsentieren die

vielen Facetten von nachhaltigem Wirtschaften in der Schweiz:

http://sges.ch/beirat-personenpatronat/



Neben dem jährlichen Symposium organisiert Lifefair viermal

jährlich wirtschafts- und praxisnahe Foren. Inhaltlich sind die Foren

eng mit dem SGES verknüpft und gehen der Frage nach: Wie wird die

Wirtschaft nachhaltiger - und wie wird Nachhaltigkeit

wirtschaftlicher? www.forum.lifefair.org



