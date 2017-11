Der Uluru in Zentralaustralien soll nicht mehr von Touristen bestiegen werden dürfen. Das hat der Aufsichtsrat der Parkverwaltung am Mittwoch beschlossen. Die Entscheidung ist für die Ureinwohner ein wichtiges Symbol.

"Der Uluru ist kein Disneyland", sagt Sammy Wilson, einer der traditionellen Besitzer des zentralaustralischen Monolithen am Dienstag. Danach beschloss die Verwaltung des Uluru-Kata Tjuta Nationalparks, das Besteigen des 348 Meter hohen Berges ab 2019 zu verbieten.

Seit zehntausenden Jahren leben die Anangu-Aborigines im Schatten des Uluru, oder Ayers Rock, wie ihn die weißen Entdecker genannt hatten. Für die Ureinwohner ist der Berg heilig. Nur speziell initiierte Männer des Stammes dürfen hochklettern - und auch das nur zu ganz besonderen Gelegenheiten. Viele Formationen am Felsen sind strikt tabu. Höhlen etwa, in die Frauen zum Gebären gingen oder in denen Jungen beschnitten wurden. Die Orte dürfen auch von Touristen nicht fotografiert werden.

"Nach vielen Diskussionen haben wir entschieden, dass es Zeit ist", so Wilson am Mittwoch. Seit den 80er-Jahren bitten die Ureinwohner Touristen, den Berg aus Respekt vor ihren Traditionen, aber auch aus Gründen der Sicherheit, nicht zu beklettern. Große Schilder am Fuß des Uluru mahnen zum Verzicht. Lange hatten Besucher des australischen ...

