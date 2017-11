Bei der Altersplanung vor oder im Ruhestand sagen Anleger, wie viel sie jährlich ausgeben können, ist die wertvollste Angabe, mehr noch als der Umfang ihres finanziellen Polsters.

Hauptsorgen von Anlegern sind, im Alter nicht genug Geld für ein komfortables Leben zu haben und beträchtliche Anlageverluste bei einem Marktabschwung zu erleiden.

Vermögensverwaltung und Vorsorgeplanung zeigten sich als wichtigste Beraterdienste in allen Altersgruppen

Einer Umfrage von Dimensional Fund Advisors zufolge wollen Anleger bei der Vorsorgeplanung vor oder im Ruhestand wissen, wie viel sie jährlich ausgeben können. Die in jüngster Zeit durchgeführte Untersuchung, an der fast 19.000 Anleger, die mit Finanzberatern arbeiten, teilnahmen, zeigte auch als Sorgen der Anleger, ob ihre Anlageportfolios für eine komfortablen Lebensstandard im Alter ausreichen und welchen Einfluss ein Marktabschwung auf ihr Erspartes haben könnte.

Wie viel Anleger jährlich im Ruhestand ausgeben können, ist eine wertvolle Information

Trotz der Bedeutung des Anlageertrags ist die Performance nur einen Komponente, die Anleger bei der Zukunftsplanung berücksichtigen. Statt sich nur auf den Umfang ihres finanziellen Polsters zu konzentrieren, sind Anleger darauf eingestimmt, wie viel sie jährlich im Ruhestand ausgeben können.

Im Rahmen der Umfrage werden Anleger, die ihre Altersversorgung vor oder im Ruhestand planen, gebeten, die für sie wertvollste Information anzugeben, die ihnen ihr Berater geben kann:

Bei der Planung für den Ruhestand: Betrag, den sie jedes Jahr im Ruhestand ausgeben können (28%) Wahrscheinlichkeit des Erreichens ihrer Altersvorsorgeziele (28%) Gesamtbetrag, der ihnen für den Ruhestand zur Verfügung steht (22%)

Im Ruhestand: Betrag, den sie jedes Jahr ausgeben können (33%) Durchschnittliche jährliche Renditen, die sie im Alter erwarten können (24%) Gesamtbetrag, der ihnen für den Ruhestand zur Verfügung steht (23%)



"Die Umfrage zeigt, dass sich die Menschen Gedanken darüber machen, wie hoch ihr Einkommen im Ruhestand sein wird. Diese Erkenntnis finden wir sehr ermutigend", so Stephen Clark, Head of Global Institutional Services und President, Dimensional International. "Wir halten dies für einen der wichtigsten Punkte, den Anleger, die für ihre Altersversorgung sparen, berücksichtigen und einplanen müssen wie werden ihre Konsumwünsche aussehen und können sie sich diese erfüllen."

Anleger machen sich Sorgen um ihren Lebensstil im Alter

Nach ihren größten Sorgen bei ihren persönlichen Finanzen befragt, geben Anleger als Hauptbedenken an:

Nicht genug Geld für ein komfortables Leben im Ruhestand zu haben (37%)

Erleiden eines beträchtlichen Anlageverlusts bei einem Markabschwung (31%)

Länger zu leben, als das Geld reicht (13%)

Anfallen unerwarteter Ausgaben (12%)

"Natürlich machen sich Anleger Sorgen um ihr wahrscheinlich wichtigstes finanzielles Ziel Sparen fürs Alter", so Dave Butler, Dimensional Co-CEO und Head of Global Financial Advisor Services. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Berater, die ihren Kunden helfen zu verstehen, was sie unter Kontrolle haben und was nicht, ein anderes Anlageerlebnis schaffen und damit ihren Kunden einige Sorgen nehmen können."

Die Umfrage zeigt auch, dass Anleger mit unterschiedlichen demographischen Merkmalen in Ihren Antworten weltweit ähnlich sind. Was Anlegern in den USA wichtig ist, liegt auch Anlegern in Kanada, Europa sowie Australien und Neuseeland am Herzen.

Über die Marktstudie

Dimensional startete den Investor Feedback Survey im Jahr 2016 mit US-Investoren und weitete die Umfrage 2017 auf die ganze Welt aus. Heute zählt die Umfrage zu den größten ihrer Art in der Branche. Im Februar und März dieses Jahres nahmen fast 19.000 Anleger, die Kunden von mit Dimensional arbeitenden Finanzberatern sind, in den USA, Kanada, Europa sowie in Australien und Neuseeland an der Umfrage teil. Erfahren Sie mehr unter eu.dimensional.com/2017-investor-survey-insights.

Über Dimensional

Dimensional Fund Advisors ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die seit 1981 wissenschaftliche Forschungsergebnisse in praktische Anlagelösungen umsetzt. Basierend auf unserem Verständnis der Märkte verhelfen wir Investoren mit fortschrittlicher Portfoliogestaltung und umsichtiger Implementierung zu höheren erwarteten Renditen. Mit Kunden in aller Welt verfügt Dimensional über 12 Niederlassungen in acht Ländern und ein globales verwaltetes Vermögen von 548 Mrd. US-Dollar (Stand vom 30. September 2017). Erfahren Sie mehr unter eu.dimensional.com.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL), Geschäftsanschrift 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF, Unternehmens-Nr. 02569601, zugelassen und beaufsichtigt von der britische Finanzaufsichtsbehörde FCA (Financial Services Authority) Firmenreferenz-Nr. 150100.

Diese Pressemittelung dient Informationszwecken und ist nur für Ihren Gebrauch bestimmt. Es stellt keine Empfehlung und kein Angebot zur Zeichnung oder zum Kauf von hier genannten Produkten oder Dienstleistungen dar. Es liegt in der Verantwortung eines am Erwerb interessierten Investors, sich selbst zu informieren und alle anwendbaren Gesetze und Regeln zu beachten. Jede Gesellschaft, die für das Weiterleiten dieses Materials an andere Personen verantwortlich ist, trägt die Verantwortung für die Einhaltung sämtlicher Gesetze und Regelungen über Werbung für Finanzprodukte. Die zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine ausreichende Grundlage für Anlageentscheidungen dar. Informationen und Meinungen in dieser Pressemitteilung stammen aus Quellen, die DFAL für verlässlich hält. Dennoch übernimmt DFAL keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. DFAL hat berechtigten Grund zu der Annahme, dass alle hierin bereitgestellten Sachinformationen zum Datum dieser Pressemitteilung der Wahrheit entsprechen. DFAL haftet nicht für Verluste, die aus der Verwendung dieser Pressemitteilung entstehen.

"Dimensional" bezieht sich auf die Gesellschaften aus der Dimensional-Unternehmensgruppe im Allgemeinen und nicht auf eine bestimmte Dimensional-Gesellschaft. Zu den Gesellschaften der Dimensional-Unternehmensgruppe gehören Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. und Dimensional Japan Ltd.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171101005646/de/

Contacts:

Rubenstein

Alex J. Stockham, +1-646-251-3736

astockham@rubenstein.com