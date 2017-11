Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat ihren Schulterschluss mit China bekräftigt. "Wir wollen Chinas Entwicklung konstruktiv begleiten", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Deutschland wünsche sich, "dass China in der Welt, in den internationalen Angelegenheiten eine konstruktive Rolle spielt." Seibert reagierte damit auf die Frage, wie die Bundesregierung das Ergebnis des Parteitags der Kommunistischen Partei in Peking bewerte.

Man habe den Verlauf des Parteitages der Kommunistischen Partei natürlich sehr genau verfolgt, sagte Seibert. Dies gelte auch für die Erklärungen von KP-Chef Xi Jinping.

Es habe in den letzten Jahren "einen unglaublichen Aufstieg Chinas in seiner wirtschaftlichen Bedeutung, auch in seiner politischen Bedeutung, die es in der Welt spielt" gegeben, sagte Seibert. "Wir sind ein enger Partner Chinas, bei aller Unterschiedlichkeit der Systeme und auch manch menschenrechtlicher Überzeugung."

"Intensiv und freundlich"

Auf dem Parteitag war Xi für weitere fünf Jahre zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gratulierte und betonte dabei, der Austausch zwischen beiden Ländern sei intensiv und habe in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Merkel verband ihre Glückwünsche mit der Hoffnung, "mit Ihnen die intensive und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern weiterzuentwickeln".

Der Aufsichtsratschef des Vermögensverwalters Blackrock, Friedrich Merz, warnte hingegen vor dem Machtanspruch der Chinesen. "Nach dem 19. Parteitag der KP stellt sich die Frage, ob China auf Dauer ein kapitalistisch-marktwirtschaftliches Wirtschaftssystem mit einem autoritären politischen System verbinden kann", sagte der ehemalige CDU-Spitzenpolitiker zur Wirtschaftswoche. Dies sei eine Herausforderung für alle westlich geprägten Gesellschaften.

Merz warnt

"Das Vakuum, das vor allem die USA in der Handelspolitik hinterlassen, wird sofort von der chinesischen Initiative für ein großes Freihandelsabkommen in Asien gefüllt", sagte Merz. Das Seidenstraßen-Projekt "One road - one belt" sei die Antwort Chinas auf den Rückzug der Europäer und Amerikaner nicht nur in der Handelspolitik.

Merz plädierte in dem Interview dafür, chinesische Übernahmen in Deutschland kritischer zu bewerten. "Wir müssen jedenfalls diskutieren, wie viel Technologietransfer wir in ein Land erlauben, in dem unsere Unternehmen nicht auf die gleichen Standards in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Eigentumsschutz stoßen wie in unseren Rechtsordnungen", sagte er.

Ähnlich hatte sich vor dem Parteitag bereits der Direktor des Mercator Instituts für Chinastudien (Merics), Sebastian Heilmann, geäußert. "Die derzeitige Entwicklung Chinas unter Xi Jinping hin zu einer effizienten, aber autoritären Big-Data-Ökonomie stellt liberal-marktwirtschaftliche Systeme vor fundamentale Herausforderungen", erklärte er.

November 01, 2017

