Zürich (pts001/01.11.2017/14:05) - Als erste Airline fliegt Qatar Airways seit gestern mit dem modernsten Flugzeug der Welt auf die Malediven. Qatar Airways hat die Malediven im Dezember 2001 in ihr Streckennetz aufgenommen. Bisher wurde auf der Strecke ein A330 mit 30 Sitzen in der Business Class und 275 Sitzen in der Economy Class eingesetzt. Nun hat die Airline ihren zweimal täglichen A330-Service mit dem A350 aufgewertet. Der erste A350 kommt ab sofort zum Einsatz, der zweite ab dem 3. November 2017. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker äusserte sich zu dem neuen Service: "Wir sind stolz, die erste Airline zu sein, welche den A350 auf die Malediven fliegt. Es ist eine unserer am meisten nachgefragten Destinationen. Daher freuen wir uns besonders, unseren Passagieren mit der Aufwertung noch mehr Komfort und Service an Bord eines der technisch innovativsten Flugzeugtypen bieten zu können." Die Malediven sind weltweit für ihre unberührten weissen Sandstrände, idyllischen Tauchplätze und unberührte Naturwunder bekannt. Sie zählen zu den exotischsten und friedvollsten Ferienzielen der Welt. Die Inseln liegen im Indischen Ozean und sind nur fünf Stunden von Doha entfernt. Den A350 hat die Airline als weltweiter Erstkunde im Januar 2015 in Dienst gestellt. Mit 19 Flugzeugen dieses Typs besitzt die preisgekrönte Fluggesellschaft die grösste A350-Flotte im Vergleich zur Konkurrenz. Auch in die Vereinigten Staaten und nach Australien hat Qatar Airways das moderne Flugzeug als erste Airline eingesetzt. Frankfurt, München, Adelaide, Brüssel, Genf, Singapur und Tokio sind weitere A350-Destinationen. Die 283 Sitze im A350 teilen sich auf 36 Plätze in der Business Class und 247 in der Economy Class auf. Dank der geräumigen Kabinengestaltung, können Fluggäste unvergleichlichen Komfort mit 180 Grad flachen Betten in der Business Class und breiten Sitzen in der Economy Class geniessen. Mit hochauflösenden Touchscreens und einer Dual-Screen-Funktion, die eine gleichzeitige Ansicht auf zwei Monitoren ermöglicht, können Passagiere durch das preisgekrönte Oryx One Entertainment-System der Airline bis zu 4 000 Unterhaltungsmöglichkeiten geniessen und sich über WLAN mit dem Internet verbinden. Flugplan Doha - Malediven Doha (DOH) nach Malediven (MLE) QR672: Abflug 02.10 Uhr, Ankunft 09.00 Uhr Doha (DOH) nach Malediven (MLE) QR674: Abflug 08.25 Uhr, Ankunft 15.15 Uhr Malediven (MLE) nach Doha (DOH) QR673: Abflug 10.15 Uhr, Ankunft 13.15 Uhr Malediven (MLE) nach Doha (DOH) QR675: Abflug 20.20 Uhr, Ankunft 23.20 Uhr Passendes Bildmaterial finden Sie hier: https://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157665685940559 Bitte kontaktieren Sie bei Fragen die Medienstelle: panta rhei pr gmbh Tel.: +41 44 365 20 20 Dr. Reto Wilhelm, E-Mail: r.wilhelm@pantarhei.ch Web: http://www.pantarhei.ch/index.php/de/medien/kunden/items/qatar-airways.html Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan, E-Mail: eduverge@uk.qatarairways.com (Ende) Aussender: panta rhei pr gmbh Ansprechpartner: Andy Roth Tel.: +41 44 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171101001

