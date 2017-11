Frankfurt - Die Stimmung bei den Veranstaltungen rund um das jährliche Branchentreffen zur LME Week ist wohl gelassen bis gut, berichten die Analysten der Commerzbank.Die physische Nachfrage vielerorts habe in diesem Jahr positiv überrascht, für eine stärkere Anlegernachfrage hätten der schwache US-Dollar und die lockere Geldpolitik vieler Zentralbanken gesorgt. Auch aus fundamentaler Sicht befänden sich die meisten Metalle aktuell in einem Angebotsdefizit. Daher übe man sich in Optimismus und suche eher nach Faktoren, die diesen Höhenflug weiter unterstützen würden. Oft falle dabei die Wahl auf das Thema Elektromobilität, das aktuell von den Medien, Emotionen und Politik stark getragen werde. Vor allem dürfte gemessen an der jeweiligen Produktionshöhe die Nachfrage bei Lithium, Kobalt und Nickel steigen. Doch während die ersten beiden schon längst einen medialen "Hype" ausgelöst hätten, sei Nickel bis zuletzt im Schatten geblieben.

