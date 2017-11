Der Anteil von Elektroautos an den Verkäufen in Deutschland ist trotz Kaufprämie immer noch sehr gering. Doch im September stieg die Zahl der Anträge auf Förderung trotzdem auf ein neues Rekordniveau.

Erstmals sind in einem Monat in Deutschland mehr als 4000 Umweltprämien für Elektroautos beantragt worden. Im Oktober betrug die exakte Zahl der Anträge 4037, wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) am Mittwoch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...