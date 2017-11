Die Deutsche Bank hat Schneider Electric nach dem von Rockwell Automation abgelehnten feindlichen Übernahmeangebot durch Emerson Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Ein solcher Zusammenschluss hätte Emerson zu einem neuen weltweit führenden Konzern im Bereich Industrieautomation gemacht, auf dem selben Niveau wie Siemens und vor ABB und Schneider, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts. Mit Blick auf die Branchenkonsolidierung erinnerte er dabei an die Übernahme von B&R durch ABB in diesem Jahr und die von Invensys durch Schneider im Jahr 2014./ck/oca Datum der Analyse: 01.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0061 2017-11-01/14:47

ISIN: FR0000121972