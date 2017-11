Nach dem Anschlag in New York haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem US-Präsidenten kondoliert. "Mit Bestürzung habe ich die Nachrichten von dem gestrigen Anschlag in New York vernommen", sagte Merkel am Mittwoch.

"Erneut sind unschuldige Menschen einer abscheulichen Gewalttat zum Opfer gefallen." Dieser Akt des Terrors werde von der Bundesregierung auf das Schärfste verurteilt. Deutschland stehe im Kampf gegen den Terrorismus fest an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. "Dabei vertrauen wir auf die Stärke unserer demokratischen Gesellschaften und die Überzeugungskraft unserer freiheitlichen Werte", so die Kanzlerin.

Gemeinsam mit ihren amerikanischen Freunden trauere die Bundesregierung um die Opfer dieser brutalen Gewalt. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen. Den Verletzten wünschen wir rasche Genesung", so Merkel weiter. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland sprach auch Steinmeier dem US-Präsidenten und den US-Bürgern sein tiefes Beileid und die Solidarität der Deutschen aus.

"Meine besondere Anteilnahme gilt den Familien und Freunden der Opfer und den vielen Verletzten", sagte der Bundespräsident. "Dieser abscheuliche Anschlag ist der jüngste in einer Reihe von Versuchen, unsere freiheitliche Lebensweise durch Hass und Gewalt zu vergiften." Er sei überzeugt, dass diese Versuche zum Scheitern verurteilt seien, wenn "wir zusammenstehen und uns in unserem Eintreten für eine offene Gesellschaft nicht beirren lassen". Bei dem Anschlag im New Yorker Stadtbezirk Manhattan waren am Dienstag mindestens acht Menschen getötet worden.

Insgesamt wurden elf weitere Personen verletzt.