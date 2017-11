Liebe Trader,

Technologiewerte schlugen in der vergangenen Handelswoche deutlich an und wurden dynamisch auf frische Verlaufshochs hochgedrückt. Unter der Aktie ist auch das Papier von Apple wiederzufinden, der am Montag sogar über seine bisherigen Jahreshochs aus August zulegen konnte und sich nun seinem nächsten Zielbereich nährt. Kurzfristig ergeben sich hierdurch gute Long-Chancen, diese sind wegen dem hohen Kursniveau aber auch nicht ganz risikolos.

Long-Chance:

Obwohl ein direktes Long-Engagement in die Apple-Aktie durchaus spekulativer Natur ist, offenbart die bisherige Auswertung des Kursverlaufs bei der aktuell vorliegenden Kursdynamik einen anschließenden Anstieg des Wertpapiers bis 175,00 US-Dollar und kann entsprechend auf der Long-Seite nachgehandelt werden. Als Zielmarke ist nun das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 175,00 US-Dollar zu nennen. Eine Verlustbegrenzung sollte nicht fehlen und ist noch knapp unterhalb der Marke von rund 163,00 US-Dollar anzusetzen. Bei einem Rücksetzer unter das Niveau von 160,00 US-Dollar droht hingegen ein Rücksetzer zurück auf das Unterstützungsniveau von 155,00 US-Dollar.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 169,04 US-Dollar

Kursziel: 175,00 US-Dollar

Stopp: < 164,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3,42 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Apple Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 169,04 US-Dollar; 14:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

