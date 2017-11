Die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren könnte von einer schwarz-grün-gelben Regierung erschwert werden. Die sogenannte Rente mit 63 ist Streitpunkt zwischen Union, Grünen und FDP. Der Verhandlungsstand ist strittig.

Die Grünen widersprechen Berichten über einen Konsens in den Sondierungsgesprächen zur Ausgestaltung der Rente mit 63. "Die Behauptung, dass Union, Grüne und FDP sich auf die Einschränkung der Rente mit 63 verständigt hätten, ist frei erfunden", teilte das Mitglied im grünen Sondiererteam, Markus Kurth, am Mittwoch mit. Richtig sei, dass man in den Gesprächen mit CDU, CSU und FDP flexible Übergänge in den Ruhestand als wichtiges Zukunftsthema identifiziert habe.

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und FDP-Vize Wolfgang Kubicki widersprachen dem Eindruck, dass das Thema entschieden worden ...

