Der Lieferdienst Hellofresh geht an die Börse. Nun haben die beteiligten Banken erstmals verraten, wieviel Geld das Unternehmen damit einsammeln konnte. Mit dem neuen Kapital will das Startup expandieren.

Dem Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh ist im zweiten Anlauf der Gang an die Frankfurter Börse gelungen. Die Aktien werden voraussichtlich zu je 10,25 Euro in der Mitte der Preisspanne platziert, die von 9,00 bis 11,50 Euro reichte, wie die beteiligten Banken am Mittwoch mitteilten. Inklusive der Platzierungsreserve dürfte Hellofresh damit 318 Millionen Euro einsammeln, die das defizitäre Unternehmen aus dem Reich von Rocket Internet zur Finanzierung des Wachstums nutzen will. Hellofresh liefert Kochboxen nach Hause, in denen die Kunden alle Zutaten finden, um selbst ein Menü zu kochen. Die Zeichnungsfrist endete am Mittwoch um 14.00 Uhr, der Ausgabepreis soll im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. Am Donnerstag will die Firma ihr Börsendebüt ...

