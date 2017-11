Der Lithiumsektor ist offenbar derzeit so "heiß", dass sogar große Eisenerzproduzenten wie Fortescue Metals Group (WKN 121862) ein Stück vom Kuchen abhaben wollen! Fortescue-Chef Nev Power jedenfalls teilte vor Kurzem mit, dass der Eisenerzgigant in Kürze beginnen werde, in Western Australia nach großen Lithiumvorkommen zu bohren. Power, der Anfang kommenden Jahres aus dem Amt scheiden wird, erklärte, sein Unternehmen ...

