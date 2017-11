Frankfurt - Die EU-Rapsfläche zur Ernte 2018/19 dürfte laut Schätzungen des Internationalen Getreiderats sowie von Strategie Grains etwa auf dem Vorjahresniveau von 6,7 Mio. Hektar stagnieren, berichten die Analysten der Commerzbank.Die relative Preisentwicklung gegenüber Weizen sei in den letzten Monaten vorteilhaft gewesen. Während der Weizenpreis in Paris seit Anfang Juli um 13% nachgegeben habe, sei der Rapspreis nahezu konstant geblieben. In Deutschland, Polen und einigen nördlichen Ländern habe allerdings übermäßig regenreiche Witterung für Probleme bei der Aussaat gesorgt. Einschränkungen dort dürften aber durch eine Flächenausdehnung andernorts, etwa in Frankreich, kompensiert werden.

