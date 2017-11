In Berlin feilschen Union, Grüne und FDP um die Themen Agrarpolitik, Verbraucherschutz und Verkehr. Die Grünen pochen auf eine echte Wende in der Landwirtschaft, die CSU bekennt sich zum Verbrennungsmotor.

Die Grünen pochen auf eine Agrarwende, sollte ein Regierungsbündnis aus CDU, CSU, FDP und Grünen zustande kommen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte unmittelbar vor der Fortsetzung der Sondierungsgespräche am Mittwoch über die Themen Agrar- und Verkehrspolitik, die künftige Landwirtschaftspolitik müsse die Probleme "vom Insektensterben über die Vergiftung von Böden und Grundwasser bis zum millionenfachen Tierleid" angehen.

Hofreiters Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt argumentierte: "Wir kennen die gigantischen Zahlen zum Thema Artensterben". Wie Landwirtschaft in Deutschland betrieben werde, sei "ein riesiges Problem", unter anderem wegen Monokulturen und des Einsatzes von Pestiziden. Man müsse mit den Bauern gemeinsam zu einer neuen Art Landwirtschaft kommen. "Die Leute müssen wissen, was sie auf dem Tisch haben und was sie auf dem Teller haben."

Beim Thema Verkehr würden die Grünen für Hardware-Nachrüstungen an Dieselautos zur besseren Abgasreinigung streiten, außerdem für die blaue Plakette und einen Weg zur abgasfreien ...

