New York - Auf zu neuen Rekorden heisst es am Mittwoch an der Wall Street. Schon mit der Startglocke stiegen der marktbreite S&P-500-Index und der technologielastige Nasdaq-100 auf Höchststände. Kurze Zeit später meldete auch der Dow Jones Index ein weiteres Rekordhoch. Damit setzte sich die gute Entwicklung des europäischen Aktienhandels in New York fort.

"Der Rally an den Aktienmärkten ist in den vergangenen Wochen der Optimismus nicht ausgegangen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...