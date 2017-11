Attentäter von New York stand in Verbindung zum ISNew York - Der Attentäter von New York ist nach US-Angaben in Verbindung zur Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gestanden. Der Gouverneur des US-Staates New York, Andrew Cuomo, sagte am Mittwoch, der aus Usbekistan stammende Mann habe sich in den Vereinigten Staaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...