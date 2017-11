Der Chemieriese Monsanto muss sich in den USA eine Protestwelle stellen. US-Landwirte laufen Sturm gegen das vermeintlich schädliche Pflanzenschutzmittel Dicamba. Die Behörden kapitulieren bereits.

Nach den Problemen mit einem Pflanzenschutzmittel des Agrarriesen Monsanto werden die USA von einer Beschwerdewelle überschwemmt. In US-Bundesstaaten wie Arkansas, Missouri und Illinois, die zu den Hauptanbaugebieten für Soja gehören, gingen dieses Jahr bislang so viele Beschwerden wegen Schäden nach dem Einsatz des Herbizids Dicamba ein wie sonst in etwa vier Jahren zusammen.

Die Landwirtschaftsbehörden sehen sich nun mit einer langen Liste von Beschwerden notiert, die nicht nur die Kosten für Labortests, sondern auch die Überstunden ihrer Beschäftigten in die Höhe treiben. Mehrere Staaten mussten Mitarbeiter neu zuteilen, um die Last zu bewältigen. "Wir haben nicht das Personal, um in einem Jahr 400 Untersuchungen durchführen und alle anderen erforderlichen Arbeiten erledigen zu können", sagt Paul Bailey vom Landwirtschaftsministerium in Missouri.

Dort reichten Landwirte ...

