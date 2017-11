MediaTek bietet mit Google-Mobilfunkdiensten vorzertifizierte und CTS-konforme Android-Builds, um ein Android-Erlebnis von hoher Qualität zu gewährleisten und Geräte zügiger vertreiben zu können.



San Diego und Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - MediaTek Inc. gab heute bekannt, der erste System-on-Chip-Partner (SoC) für GMS Express zu sein, ein Programm, das zur Bereitstellung zugelassener Android Software-Lösungen für Gerätehersteller entwickelt wurde, einschließlich GoogleTM Mobilfunkdienste (GMS) und Google Kompabilitätstest-Suite-Zertifizierung (CTS).



Als erster SoC-Partner von GMS Express kann MediaTek Geräteherstellern zu einer kosteneffektiveren und zügigeren Vermarktung verhelfen, um ein durchgängig qualtitativ hochwertiges Kundenerlebnis mit AndroidTM-Applikationen und Geräten zu garantieren. Mit dem neuen Programm (https://www.mediatek.com/feat ures/GMS-express-smartphone-certification) versorgt MediaTek Gerätehersteller mit vorgeprüften, vorzertifizierten und vollständig kompatiblen Android- und GMS-Builds. Bereits seit mehreren Monaten bietet MediaTek einigen seiner Kunden Dienste in Zusammenhang mit GMS Express. Genau genommen sind bereits Dutzende von Marken dem GMS Express-Programm beigetreten.



"MediaTek konzentriert sich darauf, großartige Technologie für jedermann zugänglich zu machen. Das Programm unterstützt die gesamte Android-Community und stellt sicher, dass ausschließlich vorgeprüfte und zertifizierte Android-Builds von den Erstausrüstern (OEMs) des Programms und ihrer Geräte auf dem Markt erscheinen, damit die Kunden keine Zweifel haben, ein sicheres, erstklassiges Android-Erlebnis zu genießen", so TL Lee, Geschäftsführer von MediaTeks Geschäftsbereich für Drahtloskommunikation."Die Tatsache, dass MediaTek das erste für GMS Express gebilligte SoC-Unternehmen ist, stärkt das Unternehmen in seiner Rolle als Komplettanbieter für Hardware- und Softwarelösungen, um Marken dabei zu unterstützen, Produkteinführungszeiten zu verkürzen und Kundenerlebnisse mit Android-Geräten zu verbessern."



MediaTek (http://www.mediatek.com/)-Kunden - OEMs und Original Equipment Manufacturers (ODMs) - können den üblichen Kompatibilitäts-Zertifizierungsprozess von drei Monaten auf vier Wochen reduzieren. Darüber hinaus erhalten sie regelmäßig Sicherheitspatches, um das Risiko des Geräte-Hackings zu verringern.



MediaTek bietet GMS Express durch seine Smartphone-Designkompetenz (http://poweredbymediatek.com/)und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem großen, weltweiten Android-Kundenstamm nahtlose Unterstützung. Jährlich betreiben MediaTek-Chipsätze mehr als 1,5 Milliarden Geräte verschiedenster Art einschließlich Smartphones, Fernsehgeräte, stimmunterstützte Geräte, Routers usw.



"Android hat ein gesundes Ökosystem verschiedener OEM-Hersteller, die faszinierende Geräte aller Preisklassen weltweit bieten, in die Wege geleitet", erklärt Jim Kolotouros, VP, Global Android Partnerships bei Google. "MediaTeks führende Rolle in Zusammenhang mit dem GMS Express-Programm freut uns sehr, und wir sind ebenfalls erfreut darüber, dem OEM-Ökosystem die Möglichkeit zu bieten, Geräte von erstklassiger Qualität schneller, günstiger und problemloser zu produzieren."



MediaTek, der erste SoC-Anbieter zur Unterstützung von Googles GMS Express-Programm, ist Marktinnovator, seitdem das Unternehmen mit der Mission, Produkteinführungszeiten zu verkürzen und die Effizienz des mobilen Ökosystem zu verbessern, Teil des Mobilfunkmarkts wurde. Das GMS Express-Programm ist jüngstes Beispiel für MediaTeks Bemühungen, Gesamtlösungsanbieter einschließlich SoC-Hardware, schlüsselfertiger Lösungen und Zertifizierungssupport zu sein.



Für mehr Informationen zum Programm erkunden Sie bitte unsereGMS Express-Seite (https://www.mediatek.com/features/GMS-express-smartpho ne-certification):https://www.mediatek.com/features/GMS-express-smart phone-certification



MediaTek Inc.: Daten und Fakten



MediaTek Incorporated (TWSE: 2454) ist ein weltweites, Fabless-Halbleiter-Unternehmen, das 1,5 Milliarden angeschlossene Geräte jährlich betreibt. Wir sind Marktführer im Bereich der Entwicklung innovativer Systems-on-Chip (SoC) für Mobilgeräte, Home-Entertainment-Systeme, Konnektivität und Produkte aus dem Bereich Internet-der-Dinge (IoT). Unser Einsatz für Innovation hat uns zu einer treibenden Kraft in mehreren technischen Schlüsselbereichen gemacht einschließlich leistungeffizienter Mobilfunktechnologien und modernster Multimedialösungen für eine breite Produktpalette wie z.B. Smartphones, Tablets, Digitalfernsehen, OTT-Boxen, Wearables und Automotive-Lösungen. MediaTek lässt Menschen ihren Horizont zu erweitern und verhilft ihnen dabei, ihre Ziele durch clevere Technologien schneller zu erreichen. Die treibende Kraft hinter all unseren Handlungen nennen wir Everyday Genius. Weitere Informationen finden Sie unter www.mediatek.com.



MediaTek Pressebüro:



PR@mediatek.com



Kevin Keating, MediaTek +1- 206-321-7295 10188 Telesis Ct #500, San Diego, CA 92121, USA



Joey Lee, MediaTek +886 3-567-0766 # 31602 No. 1, Dusing 1st Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu City 30078, Taiwan



Google und Android sind Marken von Google LLC.



OTS: MediaTek Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/74439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_74439.rss2