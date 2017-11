UBS Analyst Colin Langan ist bei der Tesla-Aktie bearisch. Tesla könnte wegen mangelnder Profitabilität des Model 3 und hoher Cash-Burn-Rate innerhalb eines Jahres in Finanzierungsschwierigkeiten geraten. An den deutschen Börsen zeigten sich die Anleger verunsichert: Die Aktie steht momentan (01.11.17, 15:19:15 Uhr, Tradegate) rund ein Prozent im Minus. Am 01.11.2017 um 22:30 Uhr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...