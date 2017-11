Owego, New York (ots/PRNewswire) - Lockheed Martin (NYSE: LMT) hat einen Auftrag mit einem Volumen von 158,5 Mio. USD für die zweite Phase des P-3C Mission System Refresh Programms der Deutschen Marine erhalten. Das Programm wird die Systemverarbeitungssuiten der Missionsanlage für die Flotte der acht P-3C Orion Seefernaufklärer modernisieren, um den Betrieb bis 2035 zu gewährleisten. Mission System Refresh ist Teil eines Gesamt-Upgrades der Flotte, das strukturelle Mid-Life-Upgrades und eine Aufstockung der IFR-Fähigkeiten (Instrumentenflugregeln, IFR) im Cockpit beinhaltet.



Das P-3C Orion Mission System Refresh-Programm Deutschland umfasst das Design, die Entwicklung, die Herstellung, die Integration, die Installation und den Test des Lockheed Martin Airborne Tactical Mission Systems. Der Großteil des Hard- und Software-Designs, der Herstellung und der Upgrades wird an den Lockheed Martin-Standorten in Owego (New York), Manassas (Virginia) und Marietta (Georgia) durchgeführt.



"Die P-3 Orion ist seit über 50 Jahren der weltweite Standard in der Seeaufklärung. Lockheed Martin ist auf die Lieferung der Lösungen und der wesentlichen Grundversorgung ausgerichtet, auf die unsere US Navy und die internationalen Kunden vertrauen, um diese kritischen Missionen durchführen zu können", erklärt Mike McGuire, Lockheed Martin Rotary and Mission Systems Germany P-3 Programm-Manager. "Mission System Refresh stellt kritische Überwachungsfunktionen bereit, reduziert den Umfang der eingesetzten Hardware und unterstützt die zukünftige Instandhaltung der Systeme".



Das Airborne Tactical Mission System ist ein auf JAVA-basiertes Open Architecture-System, das sowohl modernste Softwareprogramme als auch Systemverarbeitungs-, Anzeige- und Steuerungskomponenten für den Kernauftrag bereitstellt. Durch den Einsatz von Commercial-Off-The-Shelf (COTS) Komponenten werden zukünftige Kosten der technischen Veralterung eingegrenzt, was die langfristige Systemnachhaltigkeit für den Kunden unterstützt. Zu Mission System Refresh gehört auch, zusätzlich zum Airborne Tactical Mission System, ein neues Akustiksystem namens Airborne Rack-Mounted Commercial Portable Processor (AR-C2P), das für langfristige Zukunftsfähigkeit in der P-3 sorgt.



Das P-3 Orion Mission System Refresh-Programm Deutschland wurde 2016 gestartet, als die US Navy Lockheed Martin einen ersten Auftrag über den Verkauf von Militärgütern im Ausland (Foreign Military Sales, FMS) mit einem Volumen von 54,9 Mio. USD für die Konstruktion und Entwicklungsarbeit durch Vorentwurfsplanung erteilte. Der jetzige vertragliche Zuschlag in Höhe von 158,5 Mio. USD führt das Programm vom Preliminary Design Review bis zum Programmabschluss im Jahre 2022 weiter. Die acht Anfang 2006 von der Deutschen Marine in Dienst gestellten Flugzeuge stammen aus den Beständen der Königlich Niederländischen Marine. Die P-3 wird von einer Reihe von internationalen Kunden eingesetzt, von denen etliche die Nutzung dieses Fluggeräts bis 2040 anpeilen.



Weitere Informationen zur P-3 Orion finden Sie auf unserer Webseite: http://lockheedmartin.com/us/products/p3.html



Informationen zu Lockheed Martin



Lockheed Martin hat seinen Hauptsitz in Bethesda (Maryland, USA) und ist ein weltweit tätiges Sicherheits- sowie Luft- und Raumfahrtunternehmen. Es beschäftigt weltweit rund 97.000 Mitarbeiter und engagiert sich hauptsächlich in den Bereichen Forschung, Konstruktion, Entwicklung, Herstellung, Integration und Instandhaltung von technisch hochmodernen Systemen und Produkten sowie zugehörigen Dienstleistungen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/594280/Lockheed_Martin___P _3C_Orion_Maritime_Surveillance_Aircraft_Germany.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/594446/Lockheed_Martin_Logo.jpg



OTS: Lockheed Martin Aeron. Systems Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9804 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9804.rss2 ISIN: US5398301094



Pressekontakt: Keith Little +1 202-302-3735 keith.little@lmco.com