Der Familiennachzug von Flüchtlingen ist in Deutschland umstritten. Darum sind tausende Flüchtlinge in Athen gestrandet. Mit einem Hungerstreik wollen sie nun den Druck auf die Politik erhöhen.

Eine Gruppe in Griechenland gestrandeter syrischer Flüchtlinge hat ein Zeltlager vor dem Parlament in Athen aufgeschlagen, um gegen Verzögerungen bei der Familienzusammenführung mit Angehörigen in Deutschland zu protestieren. Einige gaben an, sie seien in den Hungerstreik getreten. Sie befänden sich seit über einem Jahr in Griechenland. "Unsere Familie verbindet uns stärker als Eure illegalen Vereinbarungen", stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...