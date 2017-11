Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hausse an der Börse geht weiter. Der DAX ist zur Wochenmitte bereits den vierten Tag in Folge auf ein Rekordhoch gestiegen. Nach dem Feiertag am Dienstag geht es für den Index um 1,8 Prozent auf 13.467 Punkte nach oben. Die Liquiditätsflut der Notenbanken sucht nach Anlagemöglichkeiten, die Berichtssaison lässt sich gut an und zahlreiche Hochstufungen stützen. Im übrigen Europa zeigen die Kurse ebenfalls nach oben, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,8 Prozent auf 3.704 Punkte.

Kaufargumente für den DAX liefert auch der sich weiter abschwächende Euro. Mit etwa 1,1640 Dollar notiert er noch immer auf niedrigem Niveau. Dazu sei die Katalonienkrise in Spanien am Aktienmarkt in einer durchgreifenden Erholung gemündet, womit sie die Stimmung erst einmal nicht mehr belaste. Der Aktienmarkt in Madrid handelt kaum verändert, nachdem er am Mittag auf dem höchsten Niveau seit dem 10. August notiert hat.

Warten auf die Fed

Im Blick steht am Mittwochabend die Sitzung der US-Notenbank. Fed-Chefin Janet Yellen dürfte die Tür für eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr offenhalten, obwohl die Inflation in den USA, wie Yellen bei der IWF-Jahrestagung sagte, zuletzt weiter überraschend niedrig gewesen sei. Die Währungshüter beobachteten die Inflationsentwicklung deshalb sehr genau. Ein robustes US-Wachstum, ein starker Arbeitsmarkt und eine gesunde Weltwirtschaft sollten die Inflation mit der Zeit aber nach oben treiben. Daneben rückt bereits der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag in den Blick, am Mittwochnachmittag liefern die ADP-Daten erste positive Hinweise, denn der ADP-Bericht weiß zu überzeugen.

Infineon und Automobilwerte gesucht

Nach einer Kurszielanhebung der UBS-Analysten geht es für die Aktie von Infineon um 4,2 Prozent nach oben. Sie begründen dies mit den guten Ertragsaussichten der Automobil- und Industriebranche, die sich aus den jüngsten Quartalsberichten und Ausblicken von Halbleiterherstellern herauslesen ließen. VW scheint momentan die Last des Dieselskandals abzuschütteln, seit Tagen geht es für den Wert nach oben. VW steigen um 3,5 Prozent, die Titel des Großaktionärs Porsche um ebenfalls 3 Prozent. Aber auch die anderen Automobilwerte stehen kaum nach, so legen Daimler 2,4 und BMW um 2,8 Prozent zu. Im Tagesverlauf wird der US-Automobilabsatz veröffentlicht.

Druck gibt es dagegen bei Deutsche Telekom: Grund sind Berichte, nach denen Softbank die Fusionsverhandlungen für ihre Tochter Sprint mit T-Mobile US abgebrochen hat. Die Telekom-Aktie fällt um 1,9 Prozent. Auch Adidas notieren gegen den Markt 0,4 Prozent leichter. Hier hat der Wettbewerber Under Armour in den USA eine Gewinnwarnung abgegeben, die Aktien waren daraufhin eingebrochen. In Kopenhagen fallen Novo Nordisk um 0,1 Prozent. Der Hersteller von Diabetes-Medikamenten hat einen vorsichtigen Ausblick auf das US-Geschäft geliefert.

Enttäuschende Quartalszahlen setzen Standard Chartered unter Druck. Der Kurs der britischen Bank fällt 5,7 Prozent. Während die Einnahmen unter den Erwartungen liegen, liegen die Kosten darüber. Zudem schmälert der Rückgang der Kernkapitalquote laut Marktteilnehmern die Dividendenaussichten.

Im MDAX geht es für Airbus 2,8 Prozent nach oben. Starke Geschäftszahlen vor allem auf der Umsatzseite hatten die Aktie in Paris bereits am Vortag nach oben getrieben. K+S legen 1,9 Prozent zu nach starken Geschäftszahlen des Konkurrenten Mosaic.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.704,09 0,82 30,14 12,57 Stoxx-50 3.250,14 0,79 25,36 7,96 DAX 13.467,12 1,80 237,55 17,30 MDAX 26.896,38 0,92 244,86 21,22 TecDAX 2.570,23 0,99 25,19 41,87 SDAX 12.058,43 0,81 96,51 26,67 FTSE 7.513,40 0,27 20,32 5,19 CAC 5.526,94 0,43 23,66 13,67 Bund-Future 162,54% -0,18 1,53 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.00 Uhr Di, 21.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1631 -0,06% 1,1638 1,1651 +10,6% EUR/JPY 132,58 +0,05% 132,52 132,45 +7,8% EUR/CHF 1,1642 +0,17% 1,1622 1,1621 +8,7% EUR/GBP 0,8763 +0,01% 0,8763 1,1402 +2,8% USD/JPY 113,99 +0,10% 113,88 113,68 -2,5% GBP/USD 1,3276 -0,02% 1,3279 1,3285 +7,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,73 54,38 +0,6% 0,35 -4,1% Brent/ICE 61,28 60,94 +0,6% 0,34 +4,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,12 1.270,56 +0,5% +6,56 +10,9% Silber (Spot) 17,11 16,71 +2,4% +0,40 +7,4% Platin (Spot) 934,25 920,00 +1,5% +14,25 +3,4% Kupfer-Future 3,14 3,10 +1,1% +0,03 +24,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2017 10:53 ET (14:53 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.