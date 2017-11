Geschichte der Stadt reicht fünftausend Jahre zurück



Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Vanke China wird unter dem Namen "Junxi Yuntai" eine moderne urbane Bergvilla an der Geburtsstätte der Liangzhu-Kultur errichten (bekannt als die Wiege der chinesischen Zivilisation). Bei der Architektur werden Vergleiche mit Wright's Fallingwater gezogen. Sie integriert Berg, Stadt und Gebäude und wird mit der fünftausend Jahre alten Kulturgeschichte zu einem weiteren Meisterwerk von Vanke Hangzhou.



In Liangzhu hat sich Vanke Hangzhou um die Verbesserung und Innovation der lokalen Architektur verdient gemacht. Mit der Architektur der urbanen Bergvilla wurden 5ren Landscape Design, GAD und More Design Office beauftragt.



GAD-Designer Zhang Kaijian beschreibt die Architektur mit den Worten "eintauchend, Muße und menschliche Interaktion". Er bezeichnet das Design als eine positive und rücksichtsvolle Integration mit den umliegenden Gebäuden und der Landschaft, die das Land und die Geschichte der Liangzhu-Zivilisation voll berücksichtigt und gleichzeitig Interaktion fördert.



Justin Bridgland, Designer bei More Design Office, sieht das Gebäude zwischen leise und rastlos, wobei Rhythmus und Balance eine große Rolle spielen. Die Bergvilla soll die Entspannung fördern und ein Gefühl des harmonischen Nebeneinanders mit der Natur vermitteln.



Architektur ist wie ein Reisetagebuch der Entwicklung menschlicher Zivilisationen. Die Gebäude unterschiedlichen Alters bewahren die besondere Atmosphäre dieser Ära und bieten Orientierung beim zukünftigen Siedlungsbau. Junxi Yuntai ist auf organisches Wachstum angelegt. Halb Stadt und die andere Hälfte Natur, interpretiert es die Architektur einer Ära auf sensible Weise -- die Präsenz in der Stadt, aber das Herz auf dem Berg. Der Berg soll bis 2019 fertig gestellt sein und ist jetzt für das allgemeine Publikum geöffnet.



