Noratis AG: Kai-Michael Goerke übernimmt Leitung der Rechtsabteilung

DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien Noratis AG: Kai-Michael Goerke übernimmt Leitung der Rechtsabteilung 01.11.2017 / 16:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Noratis AG: Kai-Michael Goerke übernimmt Leitung der Rechtsabteilung

Eschborn, 01. November 2017 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") hat mit Kai-Michael Goerke (52) ab 1. November 2017 einen erfahrenen Rechtsanwalt als neuen Leiter der Rechtsabteilung gewonnen. Goerke verfügt über umfangreiche rechtliche Expertise am Kapitalmarkt und im Immobilienbereich. Nach seiner mehrjährigen Tätigkeit als Rechtsanwalt bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei, wechselte er auf die Unternehmensseite in der Immobilienbranche. So war Goerke langjährig bei verschiedenen börsennotierten Immobilienunternehmen als Leiter Recht tätig und in dieser Funktion u. a. mit Kapitalmarkt- sowie Immobilientransaktionen in den Bereichen Projektentwicklung, Asset Management und Bestandsaufbau befasst.

Igor Christian Bugarski, CEO von Noratis: "Wir freuen uns, mit Herrn Goerke einen erfahrenen Rechtsanwalt für Noratis gewonnen zu haben, der über Expertise in genau jenen Immobiliensegmenten verfügt, die für den Unternehmenserfolg von Noratis relevant sind. Außerdem ist sein Erfahrungsschatz als Leiter Recht bei namhaften börsennotierten Unternehmen für uns wertvoll. Wir wollen uns in den Kernbereichen unseres Unternehmens in den kommenden Monaten weiter personell verstärken, um unser Wachstum als Entwickler von Wertpotenzialen bei Wohnungsbeständen in Deutschland zu forcieren."

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist ein in Eschborn bei Frankfurt ansässiger, dynamisch wachsender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Die Gesellschaft erwirbt bundesweit Liegenschaften mit Entwicklungspotenzial, meist Werkswohnungen, Quartiere oder Siedlungen aus den 1950er bis 1970er Jahren in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgtem Ankauf unterzieht Noratis die Liegenschaften einer intensiven Aufwertung, um sie im Anschluss gewinnbringend mittels Blockverkäufen oder im Wege der Einzelprivatisierungen zu veräußern. Auf diese Weise erhält und schafft Noratis Wohnraum mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis für Mieter mit mittleren und kleineren Einkommen.

Ansprechpartner Investor Relations:

edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: noratis@edicto.de

01.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de ISIN: DE000A2E4MK4 WKN: A2E4MK

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

624207 01.11.2017

ISIN DE000A2E4MK4

AXC0145 2017-11-01/16:38