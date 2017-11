Die türkische Wirtschaft wird in diesem Jahr die Wachstumsprognosen um das zwei- bis dreifache übertreffen. Es fließt wieder Risikokapital und die Regierung schafft Investitionsanreize. Aber wie nachhaltig ist der Boom?

Ausnahmezustand und innenpolitische Polarisierung, der Kurdenkonflikt, Kriege in den Nachbarländern Syrien und Irak, wachsende politischen Spannungen mit Europa und den USA: Das sind eigentlich keine guten Rahmenbedingungen für die türkische Volkswirtschaft. Kein Wunder, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) dem Land zum Jahresbeginn nur ein Wachstum von 2,5 Prozent in Aussicht stellte, was wenig für ein Schwellenland ist. Die EU-Kommission ging in ihrem Frühjahrsgutachten immerhin von drei Prozent aus.

Aber jetzt übertrifft das Land alle Schätzungen. Anfang Oktober setzte die Ratingagentur Fitch ihre Vorhersage für die Türkei deutlich herauf: Statt 4,7 Prozent Wachstum, wie noch im Juni, erwartet die Agentur jetzt ein Plus von 5,5 Prozent. Doch auch diese Prognose ist wahrscheinlich bald Makulatur.

Die türkische Regierung rechnet für dieses Jahr mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von mehr als sechs Prozent. Nachdem die Wirtschaftsleistung in den ersten beiden Quartalen bereits um jeweils 5,1 Prozent zulegte, erwartet Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci für das dritte Vierteljahr ein Wachstum von 9,6 Prozent. Manche Experten gehen sogar von einem zweistelligen Zuwachs aus.

Für den Boom am Bosporus gibt es mehrere Gründe. Sie deuten aber nicht unbedingt auf ein nachhaltiges Erstarken der türkischen Wirtschaft ...

